Bu 5 sessiz katilden kurtulursanız daha uzun yaşayabilirsiniz

2024 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre 5 risk faktörü dünya genelindeki kardiyovasküler hastalık yükünün yaklaşık %50’sinden sorumlu. Peki, bu risk faktörleri neler?

06 Ağustos 2025 | 11:31
Son Güncellenme: 06 Ağustos 2025 | 11:34
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Kalp Raporu 2023'e göre, yalnızca 2021'de yarım milyardan fazla insan bu hastalıklardan etkilenirken, 20,5 milyon kişi bu hastalıklardan hayatını kaybetti .

2024 yılında yapılan bir araştırmada ise 39 ülke ve 6 kıtadan 2.078.948 katılımcının bireysel düzeydeki verileri birleştirildi. 5 risk faktörünün tamamına sahip kadınlarda kardiyovasküler hastalık yaşam boyu riski %24; erkeklerde ise %38 olarak belirlendi. Hiçbir risk faktörü bulunmayan bireylerle tüm risk faktörlerine sahip olanlar karşılaştırıldığında, kadınlar için kardiyovasküler hastalıksız geçen ek yaşam süresi 13,3 yıl; erkekler için ise 10,6 yıl olarak tahmin edildi. Peki, bu 5 risk faktörü neler? İşte o liste:

1 Yüksek tansiyon

Yüksek tansiyon

2 Yüksek kolesterol seviyeleri

Yüksek kolesterol seviyeleri

3 Aşırı kilo (özellikle obezite) veya aşırı zayıflık

Aşırı kilo (özellikle obezite) veya aşırı zayıflık

4 Şeker hastalığı

Şeker hastalığı

5 Sigara

Sigara

6 ÖNEMLİ NOT

ÖNEMLİ NOT

Araştırmaya göre tüm risk faktörlerinin varlığında hiçbir değişiklik yapılmamasıyla karşılaştırıldığında, 55–60 yaş aralığında hipertansiyonun düzeltilmesi en fazla kardiyovasküler hastalıksız yaşam yılı kazancı sağladı. Sigaranın bırakılması ise en fazla ölümden arınmış yaşam yılı kazancı ile ilişkilendirildi.
