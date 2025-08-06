Bu 5 sessiz katilden kurtulursanız daha uzun yaşayabilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Kalp Raporu 2023'e göre, yalnızca 2021'de yarım milyardan fazla insan bu hastalıklardan etkilenirken, 20,5 milyon kişi bu hastalıklardan hayatını kaybetti .

2024 yılında yapılan bir araştırmada ise 39 ülke ve 6 kıtadan 2.078.948 katılımcının bireysel düzeydeki verileri birleştirildi. 5 risk faktörünün tamamına sahip kadınlarda kardiyovasküler hastalık yaşam boyu riski %24; erkeklerde ise %38 olarak belirlendi. Hiçbir risk faktörü bulunmayan bireylerle tüm risk faktörlerine sahip olanlar karşılaştırıldığında, kadınlar için kardiyovasküler hastalıksız geçen ek yaşam süresi 13,3 yıl; erkekler için ise 10,6 yıl olarak tahmin edildi. Peki, bu 5 risk faktörü neler? İşte o liste: