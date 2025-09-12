'Mekanize piyadenin gözü' PARS İZCİ zırhlıları

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracının envantere alındığı bildirildi. Böylece 6x6 ve 8x8 araçların ilk kez Kara Kuvvetleri envanterine girdiği de açıklanmış oldu.