Isparta'dan dünya sofralarına: Rusya, Gürcistan ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

İç pazarda ve yurt dışında rağbet gören balıkları yumurtadan çıktıktan itibaren 400 gram oluncaya kadar çiftlikte beslediklerini aktaran Adalı, son 10 yılda verilen desteklerle Türk balıkçılığının büyük gelişme kaydettiğini belirtti.

Bölgede yılın her ayı balık üretiminin yapıldığını belirten Adalı, "Devletimiz özellikle alabalık ve somon üretimine çok büyük destekler vermektedir. Buradaki bazı işletmeler TKDK'nin hibe desteklerinden de yararlanıyor. Yıl boyunca suyu sabit olan akarsuyumuzun sıcaklığı 8 ila 10 derece arasında değişiyor. Suyun soğuk olması nedeniyle balıklarımız diğer bölgelere oranla geç büyüyor ancak daha lezzetli oluyor." ifadelerini kullandı.