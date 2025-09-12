Emlak Katılım Tasarruf Finansman modeliyle nasıl ev alınıyor? 10 soru 10 cevap

Sistem; ev, araç ya da iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faiz ödemeden ve kredi çekmeden sahip olma imkânı vadediyor. Merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1 Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi nedir?
Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları; belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da iş yeri sahibi olunabiliyor.
2 Sistem nasıl işler?
Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirleniyor. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil oluyor. Teslimat tarihinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da iş yeri sahibi olunabiliyor.
3 Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, iş yeri ya da araç sahibi olunur?
“Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ile teslimat tarihi müşterinin belirlediği şekilde faizsiz finansman sağlanıyor. “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli” ile ise noter huzurunda yapılan düzenli çekilişler sayesinde katılımcılar ev, araç veya iş yeri sahibi oluyor.
4 Banka kredisinden farkı nedir?
Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmıyor. Katılımcılar, belirlenen tutarı ev, araç veya iş yeri alımı için ana para üzerinden taksitlerle ödüyor. Peşinatlı ve peşinatsız seçenekler de mevcut.
5 Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?
Evet. Dileyen herkes Emlak Katılım şubelerine giderek sisteme dahil olabiliyor.
6 Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?
Evet. Sıfır ya da ikinci el otomobil sahibi olma imkânı sağlanıyor.
7 İş yeri finansmanı nasıl sağlanır?
İş yeri finansmanında, plan türüne göre daha önce belirlenen tarih ya da noter huzurunda yapılan çekiliş esas alınıyor.
8 Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?
Evet. Ev, araç veya iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabiliyor.
9 En fazla kaç taksitle imkan sunulur?
Konut için 120 ay, taşıt için 60 aya kadar taksit imkanı var. Ancak bu süre, yalnızca finansman süresi ile sınırlı tutuluyor.