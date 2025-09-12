'Türkiye'de elektrikli otomobil üreten 2. marka olacağız'

Yabancı markalar arasında Türkiye'de henüz başka bir markanın elektrikli otomobil üretimi olmadığını ancak Hyundai'nin 2026 itibarıyla önemli bir adım atacağını vurgulayan Berkel, şunları kaydetti:

"Biz önümüzdeki yıldan itibaren IONIQ 3 modelimizin üretimine başlayacağız. Hyundai'nin Avrupa'da ilk kez Türkiye'de üreteceği elektrikli araç olacak. Bu aynı zamanda Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilecek TOGG'dan sonra ilk elektrikli otomobil olacak. Böylece Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üreten ikinci marka, yabancı otomotiv üreticileri arasında ise birinci olacak. İzmit fabrikasında üretilecek modelin öncelikli pazarları İngiltere, Almanya ve Fransa olacak."

Berkel, Hyundai fabrikasında yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, halihazırda i10, i20 ve Bayon modellerinin üretimlerinin sürdüğünü, 2027'de de i20 ve Bayon modellerinin tamamen yenilenmiş tasarımlarıyla beraber hibrit versiyonlarının da devreye alınacağını kaydetti.