Garanti BBVA ve Ivy Decarb iş birliği ile tekstil zirvesi

Garanti BBVA, Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamak amacıyla Ivy Decarb Marketplace iş birliğiyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte sektör paydaşları ve markalar bir araya gelerek karbon nötr üretime geçiş sürecinde finansman, teknoloji ve iş birliklerinin rolünü ele aldı.

Etkinliğe TEMSAD, İHKİB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği), İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) temsilcilerinin yanı sıra Avrupa markalarının temsilcileri ile yerel üreticiler katıldı.



Garanti BBVA, Ivy Decarb platformunda makine ve ekipman alımı için finansal çözümler sunan bankalardan biri olarak listelenecek. Platform üzerinden Garanti BBVA’yı seçen firmalar, kredi ihtiyaçlarını dijital kanallar aracılığıyla karşılayabilecek. Banka müşterisi olmayan firmalar da yine dijital kanallar üzerinden hızlı ve kolay şekilde müşteri olabilecek. Online süreçlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan şirketler ise Garanti BBVA’nın web sitesinde yer alan iletişim kanallarından bankaya ulaşabilecek.

“Sürdürülebilirlik artık işin ta kendisi”

Etkinliğin açılışında konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilir finansın yalnızca çevresel hedefler için değil, ekonomik kalkınma için de kritik olduğunu vurguladı. Akten, “Sanayi sektörlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilir dönüşümün hızlanması yalnızca çevresel hedeflere ulaşmak için değil, aynı zamanda uzun vadeli rekabet gücü için de kritik. Bugün biliyoruz ki sürdürülebilirlik artık bir çevre konusu değil, işin ta kendisi. Kalıcı ve anlamlı bir dönüşümün sağlam bir finansal altyapı olmadan gerçekleşemeyeceği çok net. Bu yüzden biz Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir finansı stratejimizin merkezine koyduk. 2018–2025 arasında 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdümüzü 2025’in ilk aylarında tamamladık. Hedefimizi büyüterek 2018–2029 dönemi için 3,5 trilyon TL’lik yeni bir taahhüt açıkladık. Türkiye’deki tekstil sektöründe de bu finansman gücüyle şirketlerin karbonsuzlaşma planlarını hayata geçirmelerine ve rekabet güçlerini korumalarına destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ivy Decarb CEO’su Javier Bernal ise platformun vizyonunu şu sözlerle aktardı: “Dünya çapında önde gelen moda markaları ve sektörün düzenleyici kurumları, tekstil tedarik zincirlerinin çevresel etkilerini azaltma taahhüdünde bulundular. Bu hedeflere ulaşabilmek için tekstil üreticilerinin ekipmanlarını aşamalı olarak yenilemeleri ve modernize etmeleri gerekecek. IVY Decarb Marketplace olarak biz, bunu Türk tekstil sektörü açısından hem üretkenliği hem de sürdürülebilirliği artırmak adına eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönüşümü kolaylaştırmak üzere finans kuruluşları, global markalar ve önde gelen tekstil ile makine üreticilerini güçlü bir platformda buluşturuyoruz. Yatırımın geri dönüşünü, verimliliği ve sürdürülebilirlik etkisini gözeterek doğru ekipman seçimine rehberlik ediyoruz.”

