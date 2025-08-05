AB'nin en çok tanka sahip ülkesi olmak istiyor: Yeni siparişler verdi...

Alman Focus Online'nın haberine göre Polonya bu hafta, Güney Kore’den 180 adet daha K2 tipi tank almak için yaklaşık 5,9 milyar euro değerinde bir sözleşme imzaladı. Habere göre Polonya, bu alımla AB'nin en büyük tank gücü hâline gelecek ve birçok Avrupa ülkesinin birleşik tank filosunu geride bırakacak.

Yina habere göre Polonya, 2031 yılında toplamda 1100 tanka sahip olacak. Bu sayı, mevcut verilere göre Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya’nın toplamından fazla. Planlara göre o tarihte Almanya’nın yaklaşık 400, Fransa’nın 220, Birleşik Krallık’ın yaklaşık 150 ve İtalya’nın ise en fazla 200 tankı olacak.

Sözleşme, Polonya Savunma Tedarik Ajansı ile Güney Koreli şirket Hyundai Rotem arasında imzalandı. Sözleşme kapsamında 2026 ile 2027 yılları arasında mevcut K2GF konfigürasyonunda 116 tank, 2028 ile 2030 arasında ise özel Polonya konfigürasyonu olan K2PL modelinde 64 tank teslim edilecek. Kore versiyonu daha da geliştirilecek ve uzaktan kumandalı silah istasyonu, anti-drone ve füze savunma sistemleriyle donatılacak.

TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Euronews'in haberine göre anlaşmanın tamamlanmasının ardından yalnızca iki NATO üyesi ülke Türkiye ve Yunanistan Polonya'dan daha fazla tanka sahip olacak.

Haberde "Türkiye'nin şu anda 2 bin 238, Yunanistan'ın ise 1 bin 344 tankı bulunuyor" deniliyor. Yeni tank sözleşmesi Polonya'nın askeri genişlemesinin son adımı. Bu genişlemenin başlıca motivasyonu, komşu Ukrayna'daki savaş ve 2021'den beri devam eden Belarus sınırındaki kriz.

