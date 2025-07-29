AB yetkilisinden dikkat çeken açıklama: "Yollarımız savaşa uygun değil"

Tzitzikostas, altyapının yetersizliğinin kıtanın savunma kapasitesini ciddi şekilde zayıflattığını belirtti.

Financial Times’a konuşan Tzitzikostas, NATO’ya bağlı tankların, Rusya’dan gelebilecek olası bir saldırıya karşı doğu sınırına gönderilmesi durumunda, bu tankların mevcut tünellerde sıkışabileceğini, köprülerin ağırlıkları taşıyamayarak çökebileceğini ve sınır geçişlerindeki bürokratik işlemler nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini ifade etti.

AB Komisyonu’nun ulaşımdan sorumlu üyesi olan Tzitzikostas, askeri hareketliliği artırmak amacıyla 17 milyar euroluk bir altyapı yatırım planı hazırladıklarını duyurdu.

Bu plan kapsamında 500 farklı altyapı projesi belirlendi.

NATO ve ittifakın askeri yetkilileriyle iş birliği içinde geliştirilen bu projelerin detayları, güvenlik gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tzitzikostas, birçok köprünün ya çok eski ya da dar olduğunu, bazı bölgelerde ise köprülerin henüz inşa edilmediğini söyledi. Ayrıca Avrupa’da sivil taşımacılık için kullanılan yolların, 40 tonluk kamyonlara göre tasarlandığını; oysa bir tankın ağırlığının 70 tona kadar çıkabildiğini hatırlattı.

Mevcut altyapının orduların hızlı hareketine uygun olmadığını belirten Tzitzikostas, “Batı Avrupa’dan doğu Avrupa’ya askerî ekipman ve birlik taşımak haftalar, hatta bazı durumlarda aylar sürebiliyor” dedi.