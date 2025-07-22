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Ankaralı şirket, İtalyan üreticiyi satın aldı

Türk savunma sanayisi şirketlerinden ARCA Savunma, İtalya merkezli mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino'yu satın aldığını duyurdu.

22 Temmuz 2025 | 10:09
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2025 | 11:05
Ankaralı şirket, İtalyan üreticiyi satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez'in yürüttüğü uzun süreli görüşmelerin ardından Esplodenti Sabino'nun satın alım süreci başarıyla tamamlandı.

NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı ile çeşitli projeler yürüten Esplodenti Sabino, mühimmat, füze ve patlayıcı imhası geçekleştiren nadir Avrupa şirketleri arasında yer alıyor.

Çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı, 20-40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten Ankara merkezli mühimmat üreticisi Arca Savunma'nın, İtalya'daki ofisi Milano kentinde bulunuyor. 

Esplodenti Sabino ise üretimini İtalya'nın Casalbordino bölgesindeki tesiste gerçekleştiriyor.

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