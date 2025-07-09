Askerin 'omuzdaşı' lazer uyarı sistemi: TWL-200, 3 ülkede kullanımda

ABD, Ukrayna ve Endonezya kullanılan TWL-200 sistemiyle ilgili olarak hem yurt içi hem de yurt dışındaki askeri ve özel güvenlik kurumlarıyla aktif görüşmeler yürütülüyor.

Birçok kullanıcıyla test ve değerlendirme süreçleri tamamlandı, bazı kritik platform üreticileriyle ise entegrasyon ve tedarik sürecinde son aşamaya yaklaşıldı. Hayatta kalma olasılığını artıran ürün, operasyonel konsepti ve teknik başarımı sayesinde farklı kullanıcı grupları tarafından ilgi görüyor.