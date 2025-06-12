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DeltaV iki kademeli hibrit roket 200+ km irtifaya ulaştı, rekor kırdı!

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sisteminin 200 kilometrenin üstünde irtifaya ulaşarak irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

12 Haziran 2025 | 13:20
DeltaV iki kademeli hibrit roket 200+ km irtifaya ulaştı, rekor kırdı!

DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.

"Türkiye artık sadece gökyüzünü değil, uzayın derinliklerini hedefliyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır. İnançla, mühendislikle, azimle. DeltaV’nin yerli ve millî hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır.

Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri hâline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Millî Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız" ifadelerini kullandı.

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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