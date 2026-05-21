Dünyanın gözü Seferihisar'da: EFES-2026'da yeni nesil yerli silahlar ilk kez sahada

"Son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah, sistem, mühimmat, insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birisi haline gelmiştir. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."