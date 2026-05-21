Dünyanın gözü Seferihisar'da: EFES-2026'da yeni nesil yerli silahlar ilk kez sahada

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.
Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.
TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti. Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.
Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.
Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri, KORKUT hava savunma silah sistemleri, 35 milimetre modern çekili top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK tanksavar silahı, UMTAS tanksavar füzesi, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları, SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, KARAYEL karinalı bot, mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldı.
EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri dün başarıyla gerçekleştirilmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır." dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, küresel ve bölgesel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiğini söyledi.
Bu hassas dönemde 3 temel hususun her zamankinden daha fazla önem kazandığını değerlendirdiklerini aktaran Güler, "Bunlardan ilki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulmasıdır. Bu doğrultuda kahraman personelimizin mesleki niteliklerini geliştiren teorik bilgiyi uygulamayla pekiştiren müşterek harekat yeteneğini artıran eğitim ve tatbikat faaliyetlerini son derece önemli görüyoruz. Bu bilinçle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz." dedi.
EFES-2026 Tatbikatı'nda ordunun yüksek disiplin seviyesini, sevk ve idare kabiliyetini, hızlı reaksiyon yeteneğini ve müşterek operasyon gücünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:
"Son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah, sistem, mühimmat, insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birisi haline gelmiştir. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."
Güler, üzerinde hassasiyetle durdukları üçüncü önemli hususun da başta kardeş dost ve müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.
Güvenlik tehditlerinin sınırları aşan bir mahiyet kazandığı günümüzde ülkeler arasındaki koordinasyon, birlikte çalışabilirlik ve ortak hareket kabiliyetinin barış ve istikrarın korunmasında hayati bir rol oynadığını dile getiren Güler, şöyle devam etti:
"Şu bir gerçek ki Türkiye son yıllarda uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca EFES-2026 Tatbikatı'na fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilirliği artırdığını memnuniyetle müşahede ettik."
Güler, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayisi, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da Türkiye'nin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak, aynı zamanda dostların yanında olmak için azim, kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Güler, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.
