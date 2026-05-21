Mayıs ayının son günlerinde kar mesaisi: 7 metreyi aşan kar yığınlarıyla zorlu mücadele

Ağrı'da ekipler mayıs ayının son günleri olmasına rağmen yolları açmak için karla mücadele ediyor.
1 Yılın yarısı kapalı
Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile 3 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, yöredeki vatandaşların kışı Iğdır'da geçirmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalıyor.
2 Kent, son yılların en fazla kar yağışını aldı
Son yılların en fazla kar yağışını alan kentte aylardır zorlu bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, doğa şartlarının kışın açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yolu bir süre önce açmaya başladı.
3 Kar, yer yer 7-8 metreyi buluyor
Zorlu doğa koşulları ve yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, evlerine dönüş hazırlığı yapan vatandaşlar için karla mücadele çalışması yapıyor.
5 2 mezraya ulaşım sağlandı
Yüksek rakımlı bölgede dozerle günlerdir meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bir bölümünü açarak Tanyolu köyü ile 2 mezraya ulaşımı sağladı.
6 Dronla görüntülendi
Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yer yer 7-8 metreyi bulan zorlu çalışması, AA ekibince dronla görüntülendi.
7 Çığ riski de bulunuyor
Ekipler, metrelerce kar kalınlığı olan ve çığ riskinin bulunduğu Adakent mezrasının girişini de ulaşıma açmak için çalışma yapacak.