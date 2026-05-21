Mayıs ayının son günlerinde kar mesaisi: 7 metreyi aşan kar yığınlarıyla zorlu mücadele

Ağrı’da İl Özel İdaresi ekipleri, Balık Gölü ve çevredeki mezralara ulaşımı sağlamak için mayıs ayının son günlerinde metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 7-8 metreyi bulan kar yığınları nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor.

Anadolu Ajansı

Ağrı'da ekipler mayıs ayının son günleri olmasına rağmen yolları açmak için karla mücadele ediyor.

Yılın yarısı kapalı

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu köyü ile 3 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, yöredeki vatandaşların kışı Iğdır'da geçirmesi nedeniyle yılın yarısı kapalı kalıyor.

Kent, son yılların en fazla kar yağışını aldı

Son yılların en fazla kar yağışını alan kentte aylardır zorlu bir çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, doğa şartlarının kışın açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yolu bir süre önce açmaya başladı.

Kar, yer yer 7-8 metreyi buluyor

Zorlu doğa koşulları ve yer yer 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekipler, evlerine dönüş hazırlığı yapan vatandaşlar için karla mücadele çalışması yapıyor.

2 mezraya ulaşım sağlandı

Yüksek rakımlı bölgede dozerle günlerdir meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bir bölümünü açarak Tanyolu köyü ile 2 mezraya ulaşımı sağladı.

Dronla görüntülendi

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin yer yer 7-8 metreyi bulan zorlu çalışması, AA ekibince dronla görüntülendi.

Çığ riski de bulunuyor

Ekipler, metrelerce kar kalınlığı olan ve çığ riskinin bulunduğu Adakent mezrasının girişini de ulaşıma açmak için çalışma yapacak.
