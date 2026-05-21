Doğanlar Holding’de üst düzey atama

36 yılı aşkın holding yöneticiliği deneyimine sahip olan Hakan Göral’ın liderliği, Doğanlar Holding’in kurumsal yapısını güçlendirme, portföy değerini artırma ve stratejik büyüme hedeflerini hayata geçirme yolunda kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hakan Göral’ın Doğanlar Holding bünyesine katılması, grubumuzun kurumsal dönüşüm ve değer yaratma yolculuğunda belirleyici bir adımıdır. Büyük holding yapılarında edindiği kapsamlı deneyim ve kanıtlanmış liderlik vizyonuyla, tüm grup şirketlerimize somut değer katacağına inanıyoruz.”

Yeni Dönemin Stratejik Öncelikleri

Hakan Göral’ın göreve başlamasıyla birlikte, Doğanlar Holding’in önümüzdeki dönem ajandasında kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi öncelikli başlık olarak öne çıkıyor.

Stratejik büyüme ve portföy yönetimi kapsamında; çekirdek iş kollarında değer artırıcı adımların yanı sıra, BIOEN ve DGNMO kodlarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören grup şirketlerinde operasyonel verimliliğin ve şirket değerinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca organik ve inorganik büyümeyi destekleyecek birleşme, satın alma ve stratejik ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi de grubun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.