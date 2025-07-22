Gizemli alıcı kim? PARS ALPHA ihracat anlaşmasına çok yakın

Yeni Nesil Araçlar Projesi'nin Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tedarik edilecek hem en yüksek adette hem de yüksek teknolojik özelliklere sahip projesi olduğuna işaret eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla aslında kara araçlarının en önemli projelerinin başında geliyor. Bu öneme paralel olarak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 4 yıllık bir prototip yarıştırma ve test süreci yürütüldü. PARS ALPHA bu süreci üstün bir başarı ile tamamladı. Şubat ayında SSB ile sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında 6x6 ve 8x8 olmak üzere, farklı silah kuleleri ile yaklaşık 8 farklı konfigürasyonla araç teslim edeceğiz. Tabi bu, projenin karmaşıklığını bir nebze artırıyor ama aynı zamanda da PARS ALPHA platformunun modülerliğini, farklı ihtiyaçlara hizmet etme kabiliyetini de ispatlayan bir husus. 2028 yılında teslimatlara başlamayı planlıyoruz. Bu proje dışında PARS ALPHA platformu pek çok farklı ihtiyaca da hizmet edecek. Hava savunma platformları vesaire olmak üzere farklı ihtiyaçlar için de aslında ürünümüzü tanıtmaya, farklı koordinasyonlara devam etmeye çalışıyoruz.

Sözleşmemizin T0'ı başladı. Şu an tasarım gözden geçirme aşamaları olacak. Her ne kadar prototip yarıştırma döneminde aracın bazı özellikleri doğrulanmış, görülmüş olsa da proje aşamasında çok daha kapsamlı testler olacak. Son kullanıcının görüşlerini alacak, yansıtacak şekilde proje gözden geçirme aşamaları tamamlandıktan sonra yaklaşık bir yıllık bir kalifikasyon sürecimiz olacak. O sürecin sonunda da teslimatları başlamayı planlıyoruz.

2027 yılında test amaçlı görücüye çıkacaktır. Hedefimiz çok daha önce başlamak. Daha erken bir aşamada yine görücüye çıkarabiliriz son halini. Ama 2028 yılı itibariyle inşallah barış içerisinde kullanılmaya devam etmesini istiyoruz."