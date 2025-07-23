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Güvenlik güçlerinin lojistik gücü artıyor: PUHU kargo İHA'nın 100 kilogramlık versiyonu sahaya iniyor

Güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan PUHU Kargo İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) daha yüksek taşıma ihtiyaçlarına cevap verecek 100 kilogram kapasiteli yeni versiyonu geliyor.

23 Temmuz 2025 | 00:43
Güvenlik güçlerinin lojistik gücü artıyor: PUHU kargo İHA'nın 100 kilogramlık versiyonu sahaya iniyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

 

 

Altınay Savunma Teknolojileri iştiraki olarak kurulan DASAL, 2019 yılında bu yana insansız hava araçları alanında çalışmalar yürütüyor.

DASAL bu süreçte, mikro sınıftan çok ağır yükleri lojistik amaçlı kritik noktalara götürecek şekilde kurgulanmış ağır sınıf insansız hava araçlarına kadar çok geniş bir ürün çeşitliliğine ulaştı.

Kargo İHA konusundaki çalışmalarını 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU 75 Kargo İHA’yı (PUHU C75) güvenlik güçlerinin envanterine kazandırarak taçlandıran DASAL, bu alandaki yeni çalışmasını ilk kez IDEF 2025'te sergileyecek.

 

 

PUHU C75'deki kazanımlar, gelişen teknolojiler ve farklı kullanıcıların daha fazla yük taşıma ve artırılmış menzil konusundaki ihtiyaçlarını dikkate alan DASAL, taşıma kapasitesi daha yüksek olan yeni bir PUHU geliştirdi.

 

PUHU C100, 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi, uzun menzil ve yüksek yatay hızı ile sahada kritik lojistik ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturuldu. Yeni Nesil Döner Kanatlı Kargo İHA sistemi, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme yetenekleri sayesinde, kritik malzemeleri hedef bölgeye iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle bırakabilecek. İstenildiği takdirde farklı üs bölgelerine iniş yaparak burada tekrar göreve hazır hale getirilebilecek. Hızlı şarj sistemi ve akıllı batarya yazılımı ile kesintisiz görev sürekliliği sağlarken, gelişmiş uçuş ve yük kontrol sistemleriyle operasyonel verimliliği artıracak.

Toplam kalkış ağırlığı 360 kilogram olan PUHU C100, azami saatte 90 kilometre hıza ulaşıp, tek yönde 30 km üzerinde, üs bölgesine geri dönüş yapması gereken durumlarda 15 km üzerinde görev menzili sağlayabilecek.

Gece/gündüz görev icra edebilen, otonom eve geri dönüş yapabilen PUHU C100, ayrıca engelden kaçınma ve yedekli uçuş kontrol sistemi yetenekleriyle donatıldı.
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