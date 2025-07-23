Güvenlik güçlerinin lojistik gücü artıyor: PUHU kargo İHA'nın 100 kilogramlık versiyonu sahaya iniyor

PUHU C100, 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi, uzun menzil ve yüksek yatay hızı ile sahada kritik lojistik ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturuldu. Yeni Nesil Döner Kanatlı Kargo İHA sistemi, otonom görev planlama ve optimum rota belirleme yetenekleri sayesinde, kritik malzemeleri hedef bölgeye iniş yapmadan otomatik kanca ünitesiyle bırakabilecek. İstenildiği takdirde farklı üs bölgelerine iniş yaparak burada tekrar göreve hazır hale getirilebilecek. Hızlı şarj sistemi ve akıllı batarya yazılımı ile kesintisiz görev sürekliliği sağlarken, gelişmiş uçuş ve yük kontrol sistemleriyle operasyonel verimliliği artıracak.

Toplam kalkış ağırlığı 360 kilogram olan PUHU C100, azami saatte 90 kilometre hıza ulaşıp, tek yönde 30 km üzerinde, üs bölgesine geri dönüş yapması gereken durumlarda 15 km üzerinde görev menzili sağlayabilecek.

Gece/gündüz görev icra edebilen, otonom eve geri dönüş yapabilen PUHU C100, ayrıca engelden kaçınma ve yedekli uçuş kontrol sistemi yetenekleriyle donatıldı.