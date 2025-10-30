HAVELSAN CEO'sundan öğrencilere tavsiyeler

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen Kamp'üss etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarının yerli savunma sanayisinin kurulmasında tetikleyici rol oynadığını söyledi.

HAVELSAN gibi devlete ait savunma sanayisi şirketlerinin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında silah sanayinin milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla kurulduğuna işaret eden Nacar, tüm şirketlerin de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında birleştiğini belirtti.

Bugün o zorluklardan ders çıkarılarak yüzde 80'leri aşan yerlilik oranıyla kendi insansız hava araçlarını, gemilerini, füzelerini ve siber güvenlik çözümlerini üreten bir Türkiye olduğunu ifade eden Nacar, tam da bu noktada HAVELSAN'ın rolü ve gençlerin önemi bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Şirketin simülasyon teknolojilerinde de dünya markası haline geldiklerine değinen Nacar, "Askeri simülatör alanında yetkinliğini ispatlayan HAVELSAN, Türk Hava Yolları için başlattığı Airbus ve Boeing uçaklarının simülatörleri projesinde uluslararası en üst düzey standardı yakalama başarısını gösterdi." diye konuştu.

HAVELSAN'ın komuta kontrol ve savaş yönetim sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldığını dile getiren Nacar, Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'in 4 kıtada, Türkiye dahil 9 ülkedeki gemilerde konumlandırıldığını söyledi.

HAVELSAN'ın bugüne kadar ATAK helikopteri, Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı gibi milli platformların simülatörlerini ürettiğini hatırlatan Nacar, 28 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan ALTAY Tankı'nın simülatör ve eğitim araçlarının üretimini de gerçekleştirdiklerini bildirdi. Nacar, "Bu yıl sonundan itibaren teslimatlarına başlayacağımız bu projede 44 farklı tipte 94 ayrı eğitim ve simülatör ürünü bulunuyor." dedi.

HAVELSAN'ın otonom sistemler alanında da simülasyon alanında elde ettiği otopilot yeteneğini kullanarak önemli bir seviyeye ulaştığını anlatan Nacar, şunları kaydetti:

"Bir ARGE projesi olarak başlattığımız bu proje kapsamında 5-6 yıl gibi kısa bir sürede, tamamı tam otonom olan insansız hava aracı BAHA ve BULUT, insansız kara aracı BARKAN, insansız deniz aracı SANCAR'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini sağladık. Nihai hedefimiz olan karma sürü operasyon merkezi çalışmalarımız ise yoğun şekilde devam ediyor."

- İlk milli üretken yapay zeka platformu MAIN

Yapay zeka alanında da yoğun çalışmalar yaptıklarını bilgisini paylaşan Nacar, ilk milli üretken yapay zeka platformu MAIN'i 2024 yılı şubat ayında kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Nacar, MAIN'de farklı kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hem entegrasyon hem geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Ülkenin kritik verilerinin yurt içinde kalması anlayışı çerçevesinde kurumsal kaynak yönetimi teknolojisinin son derece önemli bir alan olduğunu vurgulayan Nacar, "KOVAN ürünümüz de, tıpkı MAIN ve diğer ürünlerimiz gibi kritik verilerimizin kurumlarımızın sunucularında barındırılması bakımından önem arz ediyor." diye konuştu.

Nacar, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunarak, şöyle devam etti:

"Tek bir alana odaklanmayın. Sadece kendi bölümünüzle yetinmeyin. Siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri ve yazılım geliştirme gibi alanlarda disiplinler arası bilgi edinmeye çalışın. Unutmayın, geleceğin mühendisi tam donanımlı bir çapraz zekaya sahip olandır. Projeler üretin, takım çalışması yapın. Okul projelerine ve teknoloji yarışmalarına katılın. HAVELSAN'da ya da savunma sanayinde başarı, sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda uyumlu takım çalışması ve zorluklara karşı yılmaz bir duruşla gelir.

HAVELSAN'ın kapısının merak eden, sorgulayan, milli ruhu taşıyan ve kendini sürekli geliştiren herkese açık. Unutmayın, hayal eden, inanan ve çalışanlar, en güçlü ambargoyu dahi delecek güce sahiptir."