Airbus'ın Madrid'in Getafe ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen imza törenine TUSAŞ ve Airbus yetkilileri ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve her iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Anlaşmaya, Görgün, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Amiral Aniceto Rosique, Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.

Törende konuşma yapan Görgün, "Bu bir son değil başlangıç." derken, bu anlaşma ile Türkiye ve İspanya arasındaki bağın her anlamda çok daha güçleneceğini vurguladı.