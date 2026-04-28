Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya’ya ihracatına yönelik imza töreni, Madrid’deki Airbus tesislerinde gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, “Bugün itibarıyla bu anlaşmayı tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.
1 "Bu bir son değil başlangıç"
Airbus'ın Madrid'in Getafe ilçesindeki tesislerinde gerçekleşen imza törenine TUSAŞ ve Airbus yetkilileri ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve İspanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ve her iki ülkeden üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Anlaşmaya, Görgün, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Amiral Aniceto Rosique, Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.
Törende konuşma yapan Görgün, "Bu bir son değil başlangıç." derken, bu anlaşma ile Türkiye ve İspanya arasındaki bağın her anlamda çok daha güçleneceğini vurguladı.
2 "Bugün itibarıyla bütün dünyaya bu anlaşmayı duyuyoruz"
Görgün, anlaşmanın imzalanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İspanya Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ve AIRBUS birlikte uzun zamandır çalıştığımız bu programda aslında resmi imzayı önceden atmıştık. Bugün sadece bu resmi imzanın hep beraber duyurulması üzerine İspanya'da buradaki bakanlığın daveti üzerine gelmiş bulunduk. Bugün itibarıyla artık bütün dünyaya bu anlaşmayı duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.
3 "Türkiye'de üretilip İspanya'ya teslim edilecek"
Görgün, imzalanan anlaşmaya ilişkin şu ayrıntıları da paylaştı:
"TUSAŞ'la birlikte yaptığımız bu Airbus ortaklığıyla gerçekleşecek olan özellikle savaş uçaklarının pilotlarını eğitmek üzere kullanılacak bu HÜRJET platformunun bir kısmı Türkiye'de üretilip İspanya'ya teslim edilecek. Bir kısmı İspanya'da üretilecek ve Türkiye'de üretilecek kısımlar için İspanya'daki yerel üreticilerin de katkı sağlayacağı bir model üzerine hem Türkiye'nin hem İspanya'nın her bakımdan razı olduğu gerçek bir müttefiklik iş birliği ve anlaşmasına örnek teşkil edilecek bir program oluşmuş oldu.
Bu programla birlikte tabii biz sadece İspanya'nın ve Türkiye'nin bir başarısı ve ortaya koyduğu bir irade olmanın ötesinde NATO müttefikleri açısından da örnek teşkil edilecek bir iş birliği olmasını, diğer ülkelere, üçüncü ülkelere de pazarlanabilecek ve yeni nesil ürünlerin birlikte geliştirebilecek olması açısından da anlamlı buluyoruz."
4 "Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli"
Törende konuşan İspanya Savunma Devlet Sekreteri Maria Amparo Valcarce Garcia da törendeki konuşmasında "Güvenilir bir dost olan Türkiye ile bu yolculuğa çıkmak çok önemli. İnovasyon tek başına yeterli değil, bunu zamanında ve iyi ortaklarla gerçekleştirmek önemli. Bu anlaşma stratejik ve sürdürülebilir bir planlamanın sonucudur. Bu proje savunma sanayimize yeni bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Garcia, "Türkiye'nin bu projedeki işbirliği bizim için kaçınılmazdır ve güven vermektedir. Karşılıklı güven, saygı ve birlikte ilerlemeye dayalı iyi bir örnek teşkil eden bu anlaşma stratejik ortaklığımızı pekiştiren, ayrılmaz iş birliğimizin ve ortak vizyonlarımızın bir sonucudur. Her iki taraf için de geri kazanımları olacaktır ve ittifakımızın daha güçlü temellere dayanmasını sağlayacaktır." dedi.
5 "Bu sadece stratejik bir iş birliği değil"
Airbus Savunma ve Uzay Şirketi İspanya İşleri Sorumlusu Marta Nogueira da "Bu sadece stratejik bir iş birliği değildir. Karşılıklı güven ve ortak vizyonun bir ürünüdür. Askeri savunma endüstrimiz karşılıklı olarak olağanüstü gelişecektir. Türkiye ile yapılan bu anlaşma uzun vadeli, yolu ışıklarla dolu, çok büyük bir meydan okumadır. Sadece ülkeler arası değil, sektörler arası da önemli bir dönüm noktasını oluşturacaktır." açıklamasında bulundu.
Airbus Savunma ve Uzay Şirketi Air Power Sorumlusu Jean Brice Dumont da "Sektörde öncü bir ruh olacak bir anlaşma imzalanmıştır. bu geçiş noktası olacaktır." dedi.
Dumont, proje kapsamında Hürjet uçaklarının 2028'te gelmeye başlayacağını, 2029-2030 eğitim kurslarında kullanıma gireceğini ve 2030-2035 döneminde toplam 30 uçağın envanterlerinde olacağını açıkladı.
6 "Türkiye'nin katılımı bizim için olmazsa olmazdır"
Dumont, "Türkiye'nin katılımı bizim için olmazsa olmazdır ama bu proje, uçak anahtar teslim bir proje değil." diyerek, projenin gelişmeye çok açık olduğunu ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.
Bu arada projeye katılan savunma sektöründeki İspanyol şirketlerinin temsilcileri de konuşmalarında Türkiye ile yapılan ortaklığın ve projenin büyüklüğüne dikkati çekti.
İndra şirketinden Rafael Junco, "Örnek teşkil edecek, lokomotif bir proje.", ITP Savunma Mühendislik Şirketi Temsilcisi Alfredo Lopez Diez de "Türkiye ile 20 yıldan fazladır birlikte işler yapıyoruz. Türk mühendislerin olağanüstü bir kapasitesi var." dedi.