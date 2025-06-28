Milli hava araçları yerli katkıyla kanatlanacak

Kurulduğu 2013 yılından bu yana TUSAŞ’ın önemli projelerinde kablo gruplama ve panel üretimi alanlarında katkı sağlayan TTAF Savunma, bu imza ile bugüne kadarki iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak. Protokol, TTAF Savunma’nın bugüne kadarki hizmetlerini stratejik bir ortaklık seviyesine yükselterek, şirketin vizyonunu ve gelecekteki politikalarını köklü şekilde güçlendirecek.

TTAF Savunma, savunma ve havacılık sanayisinde yüksek kaliteli kablo demetleri ve elektromekanik çözümler sunarak sektörde kendine önemli bir yer edindi.

Şirket, TUSAŞ’ın T129 ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ eğitim uçağı ve diğer kritik projelerinde kablo gruplama ve elektromekanik tasarım, prototipleme ve seri üretim faaliyetlerini başarıyla yürüttü. TTAF Savunma’nın sunduğu hizmetler, endüstri ortalamasının üzerinde teslimat takvimine uyum ve kalite performansıyla dikkati çekiyor.

TTAF Savunma, ATAK helikopterlerinin kablo demetlerini üreterek TUSAŞ ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin detaylı kabul testlerinden başarıyla geçti ve bu sistemler sahada yoğun muharebe tecrübesi kazandı. Aynı şekilde, HÜRKUŞ’un test kablajları da TTAF Savunma tarafından üretildi ve Türkiye’nin EASA sertifikası alan ilk hava aracı olan HÜRKUŞ’un test süreçleri desteklendi.

Şirket, tasarım aşamasından itibaren projelere dahil olarak ürünlerin form-uyum-fonksiyon özelliklerini optimize eden alternatif malzeme önerileri sunuyor, böylece dışa bağımlılığı azaltıyor. Ayrıca yüksek voltaj, izolasyon direnci testi ve devamlılık testi gibi kritik kalite kontrol süreçlerini tüm ürünlerinde uyguluyor.