MSB AR-GE Merkezi'nden bomba teknolojisinde devrim: GAZAP ve HAYALET'in sırları

Türk savunma sanayisine güç katan birçok projenin sergilendiği fuarda, yeni ürünler de tanıtılıyor. MSB AR-GE Merkezi de geliştirdiği GAZAP ve HAYALET isimli uçak bombalarını IDEF 2025'te ilk kez sergiledi.

MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MSB AR-GE Merkezi'nin 12 yıldır faaliyetlerine etkin olarak devam eden bir birim olduğunu belirterek, birimde birçok ürünle ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.

IDEF 2025'te ürünlerin bir kısmının sergilendiğini anlatan Kuzulu, "Sergilediğimiz ürünlerin yüzde 80'i, kalifikasyonu, sertifikasyonu bitmiş ürünler. Kalan yüzde 20'lik kısmı da laboratuvar testleri bitmiş ve saha testlerine geçilen ürünler." diye konuştu.