MSB'den Eurofighter açıklaması geldi: 'Mutabakat zaptı imzalandı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır.

SPIEGEL'DEN EUROFIGHTER İDDİASI

Öte yandan Alman Der Spiegel dergisinin bugünkü haberinde Alman Federal Güvenlik Konseyinin, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için ön talebini onayladığı ileri sürüldü.

Dergiye göre Konseyin Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladığı ve uçakların Almanya'dan tedarik edilen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi. Haberde Başbakan Friedrich Merz'in bu kararıyla İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın uzun süredir devam eden baskılarına da yanıt vermiş olduğu kaydedildi.

Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor. (Grafik: Elif Acar/AA)

Spiegel, ayrıca Türkiye'nin bu uçakları NATO ittifakının başka bir üyesine karşı kullanmayacağına dair söz verdiğini öne sürdü.

Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor. Alman hükümetinin onayı olmadan diğer ortaklar, üçüncü ülkelere ihracat yapamıyor.

Geçen hafta Londra'da bulunan Almanya Başbakanı Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye ihracatına ilişkin soru üzerine, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz." yanıtını vermişti. AA