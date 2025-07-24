Pasifik Teknoloji, gözünü AB pazarına dikti

Yerli mühendislik ürünü yeni nesil insansız hava sistemleriyle ilgili olarak Pasifik Holding Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Envantare alınan ürünlerimizi öncelikle silahlı kuvetlerimize kullandıracağız. Sonrasında başta AB olmak üzere ihracat tarafında da büyüyeceğiz” dedi.

Pasifik Teknoloji’nin savunma alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) düzenlediği basın toplantısında, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL’ü tanıttı.

Pasifik Teknoloji, Ar-Ge yatırımları başta olmak üzere stratejik iş birlikleri ve yeni teknolojik girişimlere odaklanarak uluslararası pazardaki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, IDEF’te tanıttıkları yeni nesil insansız hava sistemlerinin savunma sanayine güç katacağını söyledi.

Pasifik Holding olarak teknoloji yatırımlarını, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel pazarların stratejik ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini anlatan Erdoğan, savunma sanayiinden bilişim teknolojilerine, ülke için stratejik değerde yerli ve milli teknolojik ürünler ürettiklerini ifade etti.



Yeni iş birliği

Fatih Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Buna ek olarak da savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki savunma şirketleri ile stratejik iş birliği ve ortaklık fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda, 150 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın önde gelen köklü savunma sanayii kuruluşlarından biri olan ve NATO standartlarında üretim yapan mühimmat ve silah sistemleri üreticisi Arsenal 2000 JSCo ile ortak üretim, teknolojik destek ve askeri modernizasyon alanlarında Stratejik İş Birliği ve İş Geliştirme Mutabakat Zaptı imzaladık.

Titra Teknoloji ürünlerinin Avrupa Birliği pazarında varlık göstermesine önemli etkisi olacak bu iş birliği sayesinde, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 800 milyar Euro’luk savunma harcama bütçesi ve 150 milyar Euro seviyesindeki SAFE (Security Action for Europe) programından yararlanılacak.”