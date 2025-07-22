ARA
DOLAR
40,42
0,09%
DOLAR
EURO
47,37
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4448,98
0,87%
GRAM ALTIN
BIST 100
10633,05
0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Savunma devleri İstanbul’da buluştu

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

22 Temmuz 2025 | 16:05
Savunma devleri İstanbul’da buluştu

Etkinlik, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. AA

1 44 ÜLKEDEN KATILIMCI STANT AÇTI

44 ÜLKEDEN KATILIMCI STANT AÇTI

Ffuar, bu yıl 33 ülkeden bakanlar ile 120'den fazla bakan yardımcısı, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarından oluşan heyetleri ağırlıyor. 44 ülkeden katılımcının stant açtığı etkinlikte 400’ün üzerinde uluslararası firma savunma sanayi ürünlerini sergiliyor.

2 TANKLAR, UÇAK MOTORLARI, DENİZ ARAÇLAR VE DAHASI

TANKLAR, UÇAK MOTORLARI, DENİZ ARAÇLAR VE DAHASI

IDEF 2025’te kara, hava ve deniz araçlarının yanı sıra güvenlik ve lojistik teknolojileri de yer alıyor. Kara araçları bölümünde ana muharebe tankları, zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleri, çeşitli füze sistemleri ve insansız kara araçları bulunuyor. Hava araçları bölümünde sabit kanatlı platformlar, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular ve uçak motorları sergileniyor. Deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, insansız su üstü ve su altı araçları ile komuta-kontrol sistemleri ziyaretçilere sunuluyor.

3 27 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

27 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Bu yıl fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere toplam dört farklı lokasyonda düzenleniyor. IDEF 2025'in son iki günü halka açık olacak. Fuar, 27 Temmuz’da sona erecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL