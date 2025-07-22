Savunma devleri İstanbul’da buluştu

IDEF 2025’te kara, hava ve deniz araçlarının yanı sıra güvenlik ve lojistik teknolojileri de yer alıyor. Kara araçları bölümünde ana muharebe tankları, zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleri, çeşitli füze sistemleri ve insansız kara araçları bulunuyor. Hava araçları bölümünde sabit kanatlı platformlar, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular ve uçak motorları sergileniyor. Deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, insansız su üstü ve su altı araçları ile komuta-kontrol sistemleri ziyaretçilere sunuluyor.