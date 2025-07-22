Savunma devleri İstanbul’da buluştu

Etkinlik, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. AA
1 44 ÜLKEDEN KATILIMCI STANT AÇTI
Ffuar, bu yıl 33 ülkeden bakanlar ile 120'den fazla bakan yardımcısı, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarından oluşan heyetleri ağırlıyor. 44 ülkeden katılımcının stant açtığı etkinlikte 400’ün üzerinde uluslararası firma savunma sanayi ürünlerini sergiliyor.
2 TANKLAR, UÇAK MOTORLARI, DENİZ ARAÇLAR VE DAHASI
IDEF 2025’te kara, hava ve deniz araçlarının yanı sıra güvenlik ve lojistik teknolojileri de yer alıyor. Kara araçları bölümünde ana muharebe tankları, zırhlı araçlar, elektronik harp sistemleri, çeşitli füze sistemleri ve insansız kara araçları bulunuyor. Hava araçları bölümünde sabit kanatlı platformlar, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, uydular ve uçak motorları sergileniyor. Deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, insansız su üstü ve su altı araçları ile komuta-kontrol sistemleri ziyaretçilere sunuluyor.