Türk savunma sanayisi Avrupa'ya açılıyor: İmzalar atıldı

KARPAT, FNSS tarafından üretilen ve Endonezya ordusuna teslim edilen KAPLAN MT platformuna Leonardo’nun 120’lik kulesinin entegre edildiği, orta sınıf, yüksek ateş gücüne sahip bir zırhlı araç olarak geliştirildi. Bu kapsamda, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan, beka, mobilite ve ateş gücünü tek platformda buluşturan, kullanıcı ihtiyaçlarına tam karşılık olacak bir entegrasyona imza atıldı.

CSG ile oluşturulan ortak teşebbüsle FNSS’nin global oyuncu kimliğinin Avrupa’ya taşınması, Batı ülkelerine ihracat yapılması amaçlanıyor. CFL-120 KARPAT, bu iş birliğinin ilk örneği ve öncüsü olacak. Yakın gelecekte FNSS’nin sahip olduğu diğer platform ve teknolojilerin de Avrupa pazarında yer alması hedefleniyor. Yerel işbirlikleri, teknoloji transferi ve uzun vadeli ortaklık modelleri bu stratejinin önemli unsurları olacak.