Türk Zırhlısı Gövde Gösterisi Yaptı

Modern savunma teknolojilerinin canlı gösterimleri yapılan Litvanya'daki "Live Firing Show 2025"e katılan platformlar, sergiledikleri yeteneklerle dikkatleri üzerine çekti.

Ulusal Savunma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, Baltık bölgesinde savunma ve güvenlik alanındaki en önemli organizasyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Etkinlik, çok sayıda ülkeden savunma planlamacıları, askeri liderler, aktif görevdeki askerler ve stratejik ortakları bir araya getiriyor.

Live Firing Show 2025, bu yıl da statik sergilerin ötesine geçerek, katılımcılara gerçek dünya operasyonel ortamlarında ileri teknoloji savunma sistemlerini test etme ve gözlemleme fırsatı sağladı.

Daha önce Rheinmetall Norveç tarafından geliştirilen 120 mm Ragnarok sisteminin Ejder Yalçın 4x4 platformuna entegrasyonuyla başarılı gösteriler gerçekleştiren Nurol Makina, bu yıl etkinliğe NMS 4x4 aracıyla katıldı. NMS 4x4, Estonya'nın isterlerine göre üretilen ve teslim edilen versiyonu ile yeteneklerini sergiledi.