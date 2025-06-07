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Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi SOM'un, yerli turbojet motoruyla yapılan test atışında hedefi tam isabet vurduğunu bildirdi.

06 Haziran 2025 | 22:40
Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu!

Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşım yaptı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesinde yurt dışına bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız."

"Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır." ifadesini kullandı.

Görgün, emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederek, bunun TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines, ROKETSAN ve projede görev alan mühendis, teknisyen ve yönetici kadrosunun zaferi olduğunu vurguladı.

SOM'un yerli motorunun sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesi olduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

"Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayi' vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, AR-GE laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe."

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