"Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı. F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi."

Kacır, emeği geçenleri tebrik ederek, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığına ve Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Dışa bağımlılık ortadan kalkıyor



Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen EDPOD, elektronik harpte oyun değiştirecek sistem olarak da anılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli çıktılarından biri olan EDPOD'un envantere kazandırılması, muharebe alanında kritik bir rol oynuyor.

EDPOD Görev Veri Dosyası Hazırlama, Test ve Analiz Laboratuvarı da devreye girdi. EDPOD, F-16 uçaklarına entegre edilmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzeyde bir elektronik harp sistemi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 EDPOD'un gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamladığını anımsattı.

TÜBİTAK BİLGEM'in ana yükleniciliğinde, geliştirilen F-16 EDPOD'un, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

Muadil yabancı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında, üstün özellikler sunan EDPOD, kritik birimlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmesi sayesinde, bu alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

EDPOD, tehdit bilgilerini tüm silahlı kuvvetler unsurlarıyla paylaşabiliyor.