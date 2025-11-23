Onarıcı tarım üretimini yaygınlaştıracak

FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre; tarım sektörü, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 13’ünden sorumlu olması ve dünya genelindeki temiz su kaynaklarının yüzde 70’ini kullanmasıyla, bir yandan çevresel etkisi olan ama bir yandan da iklim krizine karşı en kırılgan sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kırılganlığı azaltmak ve tarımın iklim krizine karşı direncini artırmak için onarıcı tarım uygulamaları büyük önem taşıyor.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Toprağın karbon ve su tutma kapasitesini artıran bu uygulamalar, aynı zamanda biyoçeşitliliği güçlendirerek, tarım arazilerini hem daha verimli hem de daha dirençli hale getiriyor. Bu yönüyle onarıcı tarım, iklim kriziyle mücadelede kritik bir çözüm alanı olarak öne çıkıyor.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anadolu Efes, ‘Gelecekte tarım, tarımda gelecek var!’ yaklaşımıyla tarımsal üretimi desteklemeye ve iklim krizine karşı tarım ekosisteminin dayanıklılığını artırmaya yönelik etkin çalışmalarına devam ediyor. Ham maddelerinin yarısını topraktan alan ve kurulduğu günden beri tarımı işinin merkezine koyan şirket, bu kapsamda tarımın iklim krizi üzerindeki etkileri ve iklim krizinin tarım üzerindeki etkileri üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Anadolu Efes, son olarak geçtiğimiz yıl Anadolu Meraları iş birliğinde üç ilde pilot ölçekte onarıcı tarım uygulamaları hayata geçirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ilk somut sonuçlarını verdi. Tarım ekosisteminin iklim krizine karşı daha dirençli hale gelmesini hedefleyen bu çalışmalar ile ilk kez onarıcı tarım pratikleriyle yetiştirilen arpaların hasadı gerçekleştirildi. Anadolu Efes, bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı ve önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerini onarıcı tarım pratikleriyle yetiştirilen arpalardan üretmeyi hedefliyor.

“İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEYİ ODAĞIMIZA ALIYORUZ”

Onarıcı tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirlik stratejilerinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, şöyle konuşuyor: “Anadolu Efes olarak tarımı desteklemeyi bir sorumluluktan öte, işimizin ayrılmaz bir parçası ve önceliği olarak görüyoruz. Geleceğe karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, tarım alanında iklim kriziyle mücadeleyi de odağımıza alıyoruz. Bu yıl, üç pilot ilde başlattığımız uygulamalarla onarıcı tarım pratikleri ile yetiştirdiğimiz arpaların ilk hasadını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alanlarda elde ettiğimiz verimli sonuçlar, daha dirençli ve sürdürülebilir tarım ekosistemleri oluşturma yolunda bize umut veriyor.”

Tarımsal ekonomiye yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağladı

Çiftçilere 158,5 milyon TL’lik ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunan ve tarımsal ekonomiye yaklaşık 1,7 milyar TL katkı sağlayan Anadolu Efes, tarım ekosisteminin dayanıklılığı için ekolojik çalışmalarının yanı sıra arpa tedarik ettiği illerde yerel kalkınma ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak döngüsel iş modelleri üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor. Anadolu Efes, aynı zamanda gençlerin yeniden tarıma teşvik edilmesi için de projeler hayata geçiriyor.