Netflix ilk kez neredeyse tüm film ve dizilerin izlenme saatlerini açıkladı

Netflix'in izlenme verilerine ilişkin şeffaflığı Amerika Yazarlar Birliği'nin son grevi sırasında önemli bir tartışma konusuydu. Ve Netflix yeni bir adım atma kararı aldı. Platform artık 6 ayda bir yayınlayacağı raporda 6 aylık süreçte platformda hangi film ve dizilerin kaç saat izlendiğini duyuracak.

Eş CEO Ted Sarandos, gazetecilerle yaptığı görüşmede şirketin bu verileri şeffaflık nedeniyle yayınladığı yönünde bir açıklama yapmadı ancak Netflix'in verileri paylaşma şekline yaklaşımının zaman içinde değiştiğini kabul etti. Sarandos "İlk günlerde bu kadar şeffaf olmak bizim çıkarımıza değildi çünkü yeni bir iş kuruyorduk ve öğrenecek şeylere ihtiyacımız vardı" diyor. Ayrıca paydaşların bunu beğendiğini, çünkü bu durumun "gecelik reytingler" modeli veya hafta sonu gişe rakamları üzerindeki baskıyı ortadan kaldırdığını savundu. Ancak Sarandos daha şeffaf verilere sahip olmamanın yapımcılar, içerik oluşturanlar açısından zamanla bir güvensizlik ortamı yarattığını da kabul etti.

İLK RAPOR AÇIKLANDI

Bugün yayınlanan ilk rapor, Ocak-Haziran 2023 arasında en çok izlenen içerikleri gösteriyor. Netflix açıklamasına göre “Ne İzledik" raporu üç başlık içeriyor: İzlenme saati, bir içeriğin dünya çapında yayınlanıp yayınlanmadığı ve programın yayınlanma tarihi. İlk rapora göre The Night Agent'ın ilk sezonu 812 milyon saatten fazla izlenmeyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Onu Ginny & Georgia'nın ikinci sezonu (665,1 milyon saat izlenme), The Glory'nin ilk sezonu (622,8 milyon saat izlenme) izliyor. Wednesday'ın ilk sezonu bu süreçte 507,7 milyon saat izlenmiş. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (503 milyon saat izlenme rakamına ulaşmış. Jennifer Lopez'in başrolünü oynadığı "The Mother" ise söz konusu 6 aylık süreçte yayın hizmetinin en çok izlenen filmi oldu.

Liste 18.000'den fazla başlık içeriyor. Bir içerik 50.000 saatten fazla izlendiyse listeye dahil ediliyor. (Listenin tamamını bu linkten indirebilirsiniz)

18 binden fazla dizi ve filmin yer aldığı listenin ilk 20 sırası şöyle: