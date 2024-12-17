ARA
DOLAR
34,99
0,15%
DOLAR
EURO
36,76
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2971,08
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9973,84
-0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Acvit CEO'sun asgari ücret önerisi

Asgari ücret artışının üreticiye maliyet yükü getirdiğini dile getiren Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, "Asgari ücreti 30-35 bin liralara yükseltip, zam tarafı devlet tarafından ödenirse işveren de işçi de devlet de mutlu olacak" dedi.

17 Aralık 2024 | 15:26
Acvit CEO'sun asgari ücret önerisi

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, işçilerin de işverenlerin de merakla beklediği asgari ücret zammına dair değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun maliyetleri yükseltmesi, dolardaki artış, kış şartlarını ve bölgemizin durumu da eklendiğinde 2025’ün ilk çeyreğinin çok zor geçeceğini, kaydeden Çetin, "Hatta mart ayının sonlarına doğru birçok şirket kapanma riskiyle karşı karşıya kalacak” öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de enflasyonun teşhisinin doğru konulmadığını öne süren Çetin, "Öncelikle ülkemizde talep değil maliyet enflasyonu olduğunu ortaya koymalıyız. Lakin olay bu şekilde ele alınmadığı için, ülkemizde 2025 yılının ilk yarısında maliyetlerde yüzde 23, ikinci yarısında ise ilk yarıya artı yüzde 26 gibi bir artış bekliyoruz" dedi.

'İŞÇİ DE İŞVEREN DE MUTLU OLUR'

İsmail Çetin, asgari ücret hakkında da şunları söyledi: "Bu politikayla asgari ücret artışı ölü doğan bir artıştır. Asgari ücret artmadan üreticiler olarak maliyetlerin üzerine binen yükü istemeyerek de olsa ürünlere yansıtarak çözüm arıyoruz. Çünkü başka bir çare de yok. Böylece işçi de işveren de mutsuz oluyor. Ama elbet çözüm var. Şayet asgari ücret artışını Milli Ekonomi Modeli'ni devreye koyarak 30-35 bin liralara yükseltip zam tarafı devlet tarafından ödenirse şirketler ürünlere zam yapmayacağı için işveren de, işçi de devlet de mutlu olacak."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2965,29 -0,49%
  • ALTIN ONS 2635,93 -0,64%
  • BIST 100 9977,35 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,849 -0,197%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42809 0,21297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103,35 0,0463%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9899 0,1519%
  • EURO/DOLAR 1,0499 -0,089%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7727 0,0587%
  • STERLIN/DOLAR 1,26953 0,09777%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 17 Aralık veri gündemi
16 Aralık borsada gün sonu rakamları
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL