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Colud4Next, şirketleri buluta taşıyor

ITGroup'un bulut teknolojileri markası ITCloud, yoluna Cloud4Next ismiyle devam etme kararı aldı.

27 Aralık 2023 | 10:54
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Colud4Next, şirketleri buluta taşıyor

Türkiye’nin en önemli sistem entegrasyonu ve yerli yazılım şirketlerinden ITGroup’un bulut teknolojileri markası ITCloud, Cloud4Next ismiyle yeniden markalaşarak, bulut teknolojilerinde dünya çapında bir ihracatçı olma vizyonuyla yola çıktı. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi dünya devlerinin hizmetlerini ve ürünlerini yerel çözümlerle entegre ederek sunan Cloud4Next, şirketlerin geleneksel altyapılarını, bulut teknolojilerine taşımasına yardımcı olarak, yurtdışı ile rekabet edebilecek seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Değişimin sadece isimde değil hizmetler ve hedefleri de kapsadığını belirten Cloud4Next Genel Müdürü Tunca Taşçı şöyle konuşuyor: “Yeni dönemde, İstanbul, Londra, Dubai ve Riyad’da açtığımız ofislerimizle, Avrupa ve Ortadoğu bulut pazarında bir Türk şirketi olarak ne kadar yetkin olduğumuzu ispat ederek, teknoloji ihracıyla ülkemize döviz kazandırmayı hedefliyoruz. 2024 yılında gelirlerimizin en az yüzde 25’inin, 2025 yılında ise minimum yüzde 60’ının yurtdışından döviz girdisi şeklinde gerçekleşmesini planlıyoruz. Bu sayede ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz.”

YAPAY ZEKA VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR

Cloud4Next, şirketlerin, bulut teknolojilerini sadece bir altyapı gereksinimi olarak görmesini değil, işlerinin büyümesi için teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanmasını istiyor. Tunca Taşçı, büyük veri ve yapay zekanın gücünü kullanarak, hemen hemen tüm sektörlerde hem verimliliği artırdığı hem de rekabetçi stratejiler geliştirmelerine olanak tanıdığını belirterek, “Türkiye’de özellikle Anadolu’ya bulut teknolojisini götürmeyi ve kurumları yurtdışı ile rekabet edebilecek seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Cloud4Next, Türkiye’deki bulunan veri merkezleri ve geliştirdiği yerel çözümleriyle, müşterilerinin verilerinin Türkiye’de kalmasını sağlıyor. Ayrıca, özellikle IT sektöründe istihdamın büyük bir sorun olduğu dönemde, bulut teknolojileri alanında kendilerini geliştirmek isteyen genç yeteneklere yol gösteriyor ve eğitiyor. İş alanlarında aranan becerilere sahip olmalarını sağlayacak eğitimlerle, sektörün geleceğini de şekillendirmeyi hedefliyor.

PAZAR YÜZDE 20 BÜYÜYOR

Tunca Taşçı, Türkiye’de işletmelerin yüzde 40’ının bulut teknolojilerini kullandığını ve pazarın her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü söylüyor. Türkiye’de bulut pazarının büyüklüğü 200 milyon dolara ulaşıyor. Amerika’da ise şirketlerin yüzde 86’sı çoklu yapıyı kullanarak riski dağıtıyor. Cloud4Next kendi altyapısı ile sunduğu servis ve hizmetlerin yanında AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ve Alibaba Cloud gibi 4 büyük global bulut servis sağlayıcısının da 

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