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Koleksiyon Mobilya da yeni ekonomiye uyum sağladı

52 yıllık bir geçmişe sahip olan Koleksiyon, günümüzün ekonomik koşullarına ayak uydurdu. 50 tasarımdan oluşan yeni ev markası Mediterra’yı “Yeni ekonomi ile yüzde 30 indirim” sloganı ile satışa sundu.

21 Kasım 2024 | 18:00
Koleksiyon Mobilya da yeni ekonomiye uyum sağladı

Temelleri 1972 yılında atılan Koleksiyon, yeni ev mobilyaları markası Mediterra’yı tanıttı. İlk sunumu bu ay Koleksiyon Tarabya Mağazası’nda yapılan kreasyonlara, yeni yıldan itibaren Koleksiyon Ankara ve tüm diğer bayileri mağazalarından da ulaşılabilecek.

Koleksiyon Mobilya’nın tüm tasarımlarda ‘ulaşılabilir lüks’ ilkesinin yeni bir kalite anlayışıyla sunulduğuna vurgu yapan Koleksiyon Mobilya Kurucusu ve Baş Tasarımcısı Faruk Malhan, “Yeni ev mobilyaları kreasyonumuz Mediterra’yı beğenilerinize sunduk. Bu noktada sorumluluk aldık. Biz Koleksiyon olarak fiyatlarda yüzde otuz bir aşağı çekiş yaptık. Türkiye için de bir işaret olacağını düşünüyoruz” dedi.  

Sloganlarının da ‘yeni ekonomi yüzde 30 indirim’ olduğunu söyleyen Malhan, “Dünyada yaşanan enflasyon ile Türkiye ekonomisine çok ciddi bir baskı var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Şirketlerin karlarının eridiği bir dönemdeyiz. Ancak mücadelemiz sürüyor. Devletin finansal politikaları, maliye uygulamaları ile bunun düzelmesi kolay değil. Buna katılımlar gerekiyor. Biz bünyemizde burada bir yüzde 30 katılımla giriyoruz. Bunu nasıl yaptık derseniz eğer biz bunu süreç ve verimlilik çalışmalarıyla eski daha bonkör zamanların daha bonkör harcamaların yerini daha tasarruflu bir döneme geçerek başardık” diye anlatıyor.  

“VERİMLİLİĞE ODAKLANDIK”

Tüm üretim sistemlerinde verimliliğe odaklandıklarının altını çizen Malhan, şunları ekliyor: “Önemli teknik ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Ve bunun ismini de yeni ekonomi yüzde 30 indirim tabirini kullandık. Sektöre ve daha birçok yere işaret olacak. Bu bir katma değerdir. Biz bu mücadeleye katılmış oluyoruz.   Hem Türkiye için hem kendimiz için. Bununla da yetinmeden mevcut kaliteyi nasıl yukarı taşırız diye baktık. Mesela sunta yerine kontrplak kullandık. Bir yay teknolojisi geliştirdik. Bu mobilyalara daha uzun ömür getiriyor. Pazarı büyütürken, kaliteyi artırırken tasarımsal değerden ödün vermedik.”

 

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Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
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