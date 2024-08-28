Lee ve Wrangler sürdürülebilir odaklı mağazasını açtı

Perakende sektöründe sürdürülebilir, çevre dostu mağazalar açan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için yola çıkan Karma Marka Mağazacılık, Lee ve Wrangler markalarının yer aldığı geri dönüşüm ile tasarlanan ilk mağazasını Cevahir AVM’de açtı.

Tasarıma uygun olan atık ve geri dönüştürülmüş ürünlerin döngüsel ekonomiye kazandırılması için harekete geçen şirket, mağazanın her noktasında sürdürülebilir bir hikayenin yer aldığı konseptini hayata geçirdi. Vitrinden, kabine, duvar alanlarından, çeşitli mobilyalara kadar pek çok alanda geri dönüşüm ilkelerini odağına alan tasarımların bulunduğu mağazada yaklaşık 3 bin parça defolu ve atık denim kumaşı kullanıldı.

Denim kumaşların yaratıcı şekilde dönüştürülmesiyle oluşturulan alanlar, müşterilerin ilgisini çekecek benzersiz ve çevreci şekilde oluşturuldu. Mağazanın kabin alanı ise atık manken parçalarıyla tasarlanarak sıra dışı bir deneyim alanı yaratıldı. Her bir detayın geri dönüşüme işaret ettiği özel mağaza, sürdürülebilir moda anlayışının iyi bir örneği olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

13 TON SU TASARRUFU YAPILDI

İç mimarisi geri dönüştürülmüş malzemelerden tasarlanan mağaza, açılış süreçlerinde de tasarruf ilkelerini uyguladı. Sektörün bilinen markası LogD ile çalışan marka karton kutu yerine geri dönüştürülmüş üründen imal edilen ve tekrar kullanılabilen kutular ile mağaza açılış sürecini gerçekleştirdi. “Green Opening” olarak adlandırılan açılışı süreciyle; 13 ton su tasarrufu elde edilirken, dört ağacın kurtarılması sağlandı ve 150 kilogram karbon ayak izi oluşumunun önüne geçildi.

TÜM SÜREÇLERE ADAPTE EDECEĞİZ

Karma Marka Mağazacılık CEO'su Gürhan Harmancı, açılışla ilgili olarak şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik, iş yapma şeklimizin temel bir parçası. Lee ve Wrangler gibi köklü markalarla iş birliği yaparken, onların globalde yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını sıkı şekilde takip ediyoruz. Biz de ülkemizde sürdürülebilirlik ilkelerini odak noktamız haline getirdik. Benimsediğimiz bu anlayışın en iyi örneğini ilk sürdürülebilir mağazamızda en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Bu alandaki çalışmalarımızı hem mağaza açılış süreçlerinde hem de tüm iş yapış süreçlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz.”

