TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) olağan genel kurul toplantısında alınan kararı duyurdu. TAV'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz 2021 yılından beri yoğun bir yatırım programı yürütmektedir.

Bu program kapsamında, öncelikle 2021 yılında 422 milyon ABD doları bedelle Almatı Havalimanı'nı satın aldık ve havalimanında 200 milyon ABD doları yatırımla yeni bir terminal inşa etmeye başladık. Daha sonra ortağımız Fraport ile birlikte Antalya Havalimanı'nın 2052 yılına kadar sürecek olan yeni işletme imtiyazı için DHMİ'ye 1.813 milyon avro tutarında bir peşin kira ödemesi yaptık ve kapasite artırım çalışmaları için 750 milyon avro tutarında daha yatırım yapmaya başladık. Bunlara ek olarak, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 2050 yılına kadar sürecek olan yeni imtiyazı için DHMİ'ye 119 milyon avro tutarında kira peşinatı ödedik ve havalimanında 210 milyon avro tutarında bir yatırıma başladık. Ayrıca gerek havalimanlarımızda gerekse hizmet şirketlerimizde başkaca yatırımlar da yapıyor ve yeni potansiyel projeler için hazırlık yapıyoruz. Antalya yatırımlarını içermeyen konsolide yatırım harcamaları tutarımız 2023 için 214 milyon avro oldu. Bu rakamın 2024 yılında 230 – 270 milyon avro arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Bu yatırım programını faaliyetlerimizden üretilen nakitle ve borçlanmalardan yaratılan kaynaklarla finanse ediyoruz.

Yukarıda özetlediğimiz yoğun yatırım programının Şirketimiz için doğurduğu büyük kaynak ihtiyacı ve bu kaynağı fonlama maliyetinin de son üç senede önemli ölçüde artmış olması nedenleriyle Yönetim Kurulumuz, 2023 mali yılı için yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak,

kâr payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.