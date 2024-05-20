Butikten zirveye: 5 uçak, 7 pilotla başlayan yolculuğun kilometre taşları

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan milli bayrak taşıyıcı şirket THY'nin, kıtaları aşan başarı öyküsü 20 Mayıs 1933’te başladı.

"Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla kuruluşu yapılan ve Türkiye'nin ilk havacılarından Fesa Evrensev'in ilk genel müdürlüğü üstlendiği bu dönemde filoda yalnızca 5 uçak ile 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 çalışan bulunuyordu.

İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alırken, yeni uçakların alınmasıyla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı.

Devlet Hava Yolları İşletmesi'nin adı 1938'de "Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü" olarak değiştirilerek Ulaştırma Bakanlığına bağlandı. Filosundaki uçak sayısı 52'ye, koltuk sayısı ise 845'e ulaşan işletme, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

Türkiye'nin ilk yurt dışı uçuşu 1947'de İstanbul’dan Atina'ya yapılan seferle gerçekleşti. 1951'de 33 uçaklık filoyla Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara seferler düzenlenmeye başlandı.

"Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı" adını alarak 1956'da şirketleşen THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın üyeleri arasına katıldı.

1958 yılında 5 adet Viscount 794 uçağı filosuna katan THY, pistonlu motorlardan jet motorlu uçaklara geçerek Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

1959'dan beri aynı THY logosu

Grafik tasarımcısı Mesut Manioğlu, 9 bin metreye ulaşan irtifada kıtalararası uçuş yapabilmesiyle bilinen yaban kazından ilham alarak 1959'da THY'nin bugün de kullanılmaya devam eden logosunu çizdi.

1973’te Avrupa’nın ilk McDonnell Douglas DC-10 uçağı THY filosuna katılırken, 40 yıl önce 30'dan az olan personel sayısı 4 bin 437'e yükseldi.

THY, kuruluşunun 50'nci yılı olan 1983’te artık yıllık 2,5 milyon yolcu taşırken, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu uçuşlarından sonra Amerika’ya da uçmaya başladı.

Uçuşlarda teknolojik atılım

İlk internet sitesini 1996'da yolcularının hizmetine sunan THY, 2001'de çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapmaya başladı.

2000 yılının başında THY bünyesinde Turkish Cargo markası kuruldu.

29 Ocak 2001'den itibaren Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya seferler başladı.2003'te elektronik bilet ve online check-in uygulamalarıyla bilet almayı çok daha kolay hale

getiren THY, kurumsal internet sitesi "turkishairlines.com"u 2017'de hizmete sundu.

30 Nisan 2005’te İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarına başlandı.

23 Mayıs 2006’da yüzde 100 hissesi THY'ye ait olan THY Teknik A.Ş. iştirakler arasına katıldı.

27 Eylül 2006'da Turkish Do&Co ikram şirketini kuran THY, uçaklarda şeflerin hazırladığı seçkin menüleri yolcularına sunmaya başladı.

2007'de uluslararası hava yolu değerlendirme şirketi Skytrax, THY'ye verdiği yıldız sayısını 4’e çıkardı.

2008’de dünyanın en büyük hava yolu ittifakı Star Alliance'ın üyesi olarak seçkin hava yolu markaları arasına katılan THY, ikram hizmetlerini yeniledi.

THY'nin Sabiha Gökçen merkezli alt markası AnadoluJet, 23 Nisan 2008'de uçuşlara başladı.

TGS Yer Hizmetleri AŞ, 26 Ağustos 2008’de THY ve Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ'nin yüzde 50'şer ortaklığıyla kuruldu.

18 Eylül 2009'da THY ve OPET Petrolcülük AŞ'nin yüzde 50'şer ortaklığıyla Turkish Opet AŞ kuruldu.

Türkiye’nin ilk mobil hava yolu uygulaması "mobil.thy.com" hizmete sunuldu.

THY, 2011 yılında Skytrax tarafından Avrupa’nın en iyi hava yolu seçildi.

13 Mayıs 2011’de yüzde 30 hissesi THY, yüzde 21 hissesi THY Teknik A.Ş. ve yüzde 49 hissesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'ye ait olarak uçak içi kabin ve koltuk imalatı yapan TCI - Cabin Interior şirketi kuruldu.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu