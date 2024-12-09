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TurkNet’e 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nden ‘Girişimci Dostu Şirket’ ödülü

09 Aralık 2024 | 17:37
TurkNet’e 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nden ‘Girişimci Dostu Şirket’ ödülü

İnternet sağlayıcısı TurkNet, girişimcilere verdiği destek ve geliştirdiği projeler nedeniyle 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nde ‘Girişimci Dostu Kuruluş’ ödülüne layık görüldü.

4 Aralık 2024 tarihinde Gorion Otel’de gerçekleştirilen 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nde farklı sektörlerden girişimci dostu kuruluşlar ödüllendirildi. Zirvede TurkNet, ödül töreninde Girişimci Dostu Şirket plaketiyle ödüllendirildi. Son yıllarda hem üniversite ve teknokent iş birlikleriyle hem de birçok farklı projeyle girişimci ekosistemine önemli katkılar sağlayan TurkNet adına törende ödülü TurkNet Kurumsal Segment Pazarlama Müdürü Hacı Yıldız teslim aldı.

 

 

 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
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