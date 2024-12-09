TurkNet’e 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nden ‘Girişimci Dostu Şirket’ ödülü

İnternet sağlayıcısı TurkNet, girişimcilere verdiği destek ve geliştirdiği projeler nedeniyle 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nde ‘Girişimci Dostu Kuruluş’ ödülüne layık görüldü.

4 Aralık 2024 tarihinde Gorion Otel’de gerçekleştirilen 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nde farklı sektörlerden girişimci dostu kuruluşlar ödüllendirildi. Zirvede TurkNet, ödül töreninde Girişimci Dostu Şirket plaketiyle ödüllendirildi. Son yıllarda hem üniversite ve teknokent iş birlikleriyle hem de birçok farklı projeyle girişimci ekosistemine önemli katkılar sağlayan TurkNet adına törende ödülü TurkNet Kurumsal Segment Pazarlama Müdürü Hacı Yıldız teslim aldı.