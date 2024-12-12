Tepe Kurumsal Çözümler, 2024 yılında yüzde 75 büyüme ile yaklaşık 20 milyar TL ciroya ulaştığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "2024 yılında 4 bin kişiye daha istihdam sağlayan şirket, çalışan sayısını ise 32.500’e çıkardı. 1467 yeni proje ve 59 dijital dönüşüm çalışmasıyla operasyonel verimliliğini arttıran Tepe Kurumsal Çözümler, 2025’te ise 33 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor" denildi.

Şirketin 2024 yılında elde ettiği güçlü ivmeyi gelecek yıl da devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Tepe Kurumsal Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Levent Güler, sözlerine şöyle devam etti:

‘‘Aldığımız sonuçlar, stratejik planlarımızın doğru bir şekilde uygulandığını ve müşteri memnuniyetine odaklı yaklaşımımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. 2024 yılı sonunda, yüzde 75 büyüme ile ciromuzu yaklaşık 20 milyar TL’ye ulaştırdık ve 4 bin kişiye daha istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 32.500’e çıkardık. Çalışan sayısı olarak Türkiye’nin en büyük 9. işvereni pozisyonundayız. 2025 yılında da mevcut büyüme ivmemizi devam ettirerek istihdama olan katkımızı artırmayı ve yıl sonunda yaklaşık 33 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Temizlik sektörünün devlet tarafından regüle bir sektör olarak görülmesi de sektördeki istihdamın artırılmasına ve sektörün itibarının yükselmesine katkıda bulunacaktır” dedi.