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12 bin 579 ağacın kesilmesini önledi

Üretim tesislerinde gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarıyla 12.579 ağacın kesilmesini önleyen Pınar Süt, 2023 yılı içerisinde 225.507 kilogram sera gazı azaltımı sağladı.

16 Ağustos 2024 | 15:26
12 bin 579 ağacın kesilmesini önledi

Pınar Süt, Ar-Ge merkezinin geçen sene gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla 31 çevre dostu ambalaj geliştirdi. Sorumlu üretici kimliğiyle tüm ambalajların geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olmasına, ikincil ambalajların ise geri dönüştürülmüş ambalajlardan üretilmesine dikkat eden Pınar Süt, çevresel sürdürülebilirlik yolunda somut adımlar atmayı sürdürüyor.

“2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz”

Pınar Süt’ün karbon ve su ayak izinin azaltılmasına ve etkin atık yönetimi politikaları ile çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, “2050 yılında karbon nötr olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Enerji ve iklim değişikliği konusunda sürekli gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Pınar Süt İzmir Fabrikamızda kurulan Anaerobik Arıtma Tesisinde üretilecek biyogaz sayesinde karbon ayak izinin yıllık yaklaşık % 17 oranında azaltılması hedefliyoruz.” dedi.

Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikalarında da etkin çalışmalar yapıldı

Eskişehir’deki fabrikalarında gerçekleştirilen elektrik tasarrufu sayesinde 22 ton karbondioksit emisyon azaltımı elde ettiklerini belirten Gürkan Hekimoğlu, “Şanlı Urfa Fabrikamızda yaptığımız  elektrik tasarrufu sayesinde üretimde kullanılan buharın optimizasyonu ile ilk planda aylık yaklaşık 29 ton buhar tasarrufu sağladık. Atık yönetimi çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. Üç fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz atık geri dönüşüm çalışmalarıyla 12.579 ağacın kesilmesini önledik ve 225.507 kilogram sera gazı azaltımı sağladık. Pınar Süt olarak toplum için sürekli değer yaratmayı hedeflerken sürdürülebilirlik çalışmalarımıza daha da güçlü şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza, paydaşlarımızı, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı dahil ederek ortak sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

 

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Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
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SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
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İLERİ
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