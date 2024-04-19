5 yılda 18 milyar TL kombine yatırım yaptı

2023 yılında TMS 29 uygulaması sonrası kombine satış geliri 88 milyar TL’ye ulaşan Alarko Holding’in aynı kapsamdaki kombine net kârı 28 milyar TL, konsolide kârı ise 7 milyar TL (TMS 29 etkisi dahil) olarak gerçekleşti.

“Kaydettiğimiz sonuçlar, Alarko Holding’in faaliyetlerini her koşulda başarıyla yürütebildiğini göstermektedir”

Finansal sonuçları değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız, 2023’ün dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere paralel olarak pek çok riski aynı anda yönettikleri bir yıl olmasına rağmen, 70 yıllık deneyimleri, çevik yönetim anlayışları, etkin finans politikaları ve isabetli stratejik planlamaları sayesinde son derece başarılı sonuçlara imza attıklarına vurgu yaptı. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 yılında TMS 29 uygulaması kapsamında kombine satış gelirimiz 88 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız kombine olarak 28 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Topluluk olarak 2023 yılını hedeflerimiz ve planlarımız doğrultusunda başarılı bir tablo ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaydettiğimiz sonuçlar, Alarko Holding’in etkin yönetim kapasitesi sayesinde faaliyetlerini her koşulda başarıyla yürütebildiğini göstermektedir. Alarko’nun kurulduğu günden bu yana koruduğu prensipler, şirketimizin istikrarlı büyümesine olanak verirken, kendini kanıtlamış stratejik gücümüz ve dinamik iş modelimiz uzun vadeli başarımızın en önemli yapı taşlarını oluşturuyor.”

“Alarko markasına uygun yatırım arayışlarımız 2024 yılında da gündemimizde olmaya devam edecek”

2021 yılında başlattıkları dönüşüm ve değişim hareketinin olumlu sonuçlarını hızla görmeye başladıklarını da dile getiren Ümit Nuri Yıldız, “Alarko Holding’i bir portföy yönetim şirketi olarak konumlandırarak yeni bir yatırım stratejisi oluşturduk. Bu çerçevede farklı yatırım alanlarına yönelme kararı alarak 2023 yılında tarım ve yatırım sektörlerine güçlü bir giriş yaptık. Havacılık sektörüne giriş kararımız sonrası bu yönde ciddi mesafe kaydettik. Mevcut iş kollarımızı yeni yatırımlarla geliştirirken, ilgi alanımıza giren yenilikçi şirketlere ortaklık yoluyla yatırım yapmayı planlarımız arasına aldık. Alarko markasına uygun yatırım arayışlarımız 2024 yılında da gündemimizde olmaya devam edecek” dedi.

“Örnek uygulamalarla sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha katkımızı büyütmeye devam edeceğiz “

Sürdürülebilirlik ve net sıfır hedeflerini tüm faaliyetlerine entegre etmek yönünde kararlı adımlar attıklarının altını çizen Yıldız, “2023 yılında paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaştığımız 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonumuz ve Hedeflerimiz doğrultusunda, Topluluk şirketlerimizle ortak değer üretmeye başladık. Bu kapsamda hem şirketlerimize hem de yaşadığımız coğrafyaya değer ve katkı sunan hedef ve aksiyonlarımızı belirledik. Önümüzdeki yıllarda da her bir faaliyet alanımızda örnek uygulamalarla sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha yönelik katkımızı büyütmeye devam edeceğiz.

Organizasyonel yeteneklerimizi geliştirmeyi, şirketlerimize, çalışanlarımıza ve altyapımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Faaliyetlerimizi geliştirmeye, kârımızı ve verimliliğimizi artırırken bilançomuzu etkin şekilde yönetmeye, bu sayede uzun vadeli hissedar değeri yaratmaya ve aynı zamanda mali gücümüzdeki artış ivmesini korumaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Faaliyet gösterdiği sektörlerde hayata geçirdiği öncü uygulamalar ve kalıcı değer anlayışı ile 70 yıldır Türkiye’nin itibarlı kurumları arasında yer alan Alarko Holding, ülkemizin potansiyeline duyduğumuz sarsılmaz güvenle 2030 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.”