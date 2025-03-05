50 yaş ve üstü kadınların deneyimi yapay zeka ile zenginleşiyor

L’Oréal Türkiye, kapsayıcılık yaklaşımıyla 50 ve üzeri yaş grubunu da odağına aldı. Şirket “L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı” ile 1.200 kadına dijital becerilerini geliştirme, yapay zeka uygulamalarını kullanma ve çalışma hayatlarında etkin roller üstlenmelerini destekleyecek ücretsiz çevrimiçi eğitim programı sunuyor.

Program kapsamında kadınlar, iş ve özel hayatlarında kullanabilecekleri yapay zeka uygulamalarından, işlerini sosyal medyada görünür kılabilecek etkili içerik üretme stratejilerine, finansal okuryazarlıktan, teknolojiyi hayatlarına katarken dijital dünyada nasıl güvende olabileceklerine kadar çok farklı başlıklarda eğitimler alacaklar.

4 AY SÜRECEK

Kadınların bilim ve teknoloji alanlarında güçlenmesini destekleyen SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile hayata geçirilen ve 4 ay sürecek olan programa Türkiye’nin dört bir yanından 50 yaş ve üzeri kadınlar online olarak katılabilecek. Program, yaş alan kadın iş gücünün teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını ve iş hayatına katılımlarını güçlendirmeyi hedeflerken, L’Oréal Türkiye’de kadınların yapay zeka ve dijital içerik üretim eğitimlerini üstlenerek Tekno-Güzellik yaklaşımıyla programa destek olacak.

Kırsal ve afet bölgelerinde yaşayan kadınların başvurularının önceliklendirileceği programda, kadınların teknolojiye uyum sağlayarak işten kopmamaları ve daha güçlü bir gelecek inşa etmeleri hedefleniyor. Kooperatiflerde, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların yanı sıra ev içinde gelir getirici faaliyetlerde bulunan kadınlara da yol gösterici olmayı amaçlayan “L’Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı” sonunda, katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanacak.

50 yaş ve üstü kadınlar teknolojiye uyum sağlayarak, çalışmaya devam etmek istiyor

Yapılan araştırmalara göre;

Türkiye’de 50 yaş ve üstü kişilerin iş gücüne katılım oranı her geçen gün artıyor. OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü) verilerine göre Türkiye'de 55-64 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2010'da yüzde 29 iken, 2020'de yüzde 35'e yükseldi. Buna karşın ileri yaştaki kadınların, ileri yaştaki erkeklere göre işgücüne katılım oranı çok sınırlı kalıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılında yaptığı analize göre ise küresel ölçekte yapay zeka (AI) profesyonellerinin yalnızca %22’si kadın.

Kadınlar, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) dışındaki mesleklerde toplam istihdamın neredeyse yarısını (%49,3) oluştururken, STEM alanındaki çalışanların yalnızca %29,2’sini temsil ediyor. Özellikle yapay zeka (AI) alanında, yetenek havuzu 2016 ile 2022 arasında altı kat artmış olsa da kadın temsili sınırlı ilerleme kaydediyor. Bugün yapay zekada çalışan kadınların oranı yaklaşık %30 olup, bu rakam 2016’ya göre yalnızca %4’lük bir artış gösteriyor. Avrupa Birliği’nde bilim ve mühendislik ile ilgili mesleklerde çalışanların yalnızca %27’sini kadınlar oluşturuyor.

Gerçekleştirilen araştırmalara göre de 50 yaş üstü çalışanların yüzde 62'si, aktif bir şekilde kariyerlerinde gelişim sağlama fırsatı arayışında olduğunu belirtirken, işverenlere sorulduğunda orta yaş ve üzeri bireylerin işyerinde istihdamına engel teşkil eden hususlar arasında “yeni teknolojilere uyum sağlayamama” görülüyor. İş dünyasında 50 yaş üzeri çalışanların %56’sının kariyerlerinde ne istediklerine dair net bir fikre ve iş yeri dinamikleri konusunda derin bir anlayışa sahip olmaları, yaşla gelen deneyimin öneminin arttığını gösterirken Deloitte’un 2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması’na göre, üretken yapay zeka kullanımı yaş ilerledikçe azalırken, kullanım sıklığı artıyor. 35-44 yaş aralığında üretken yapay zeka araçlarını günde en az bir kez kullananların oranı yüzde 11 iken, bu oran 45-55 yaş aralığında yüzde 16’ya yükseliyor.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, program ile ilgili şunları söyledi: “Teknoloji; artık yalnızca genç kuşaklara hitap eden bir alan değil, aksine her yaşta öğrenmenin ve üretmenin kapılarını aralayan bir olgu. Ancak biliyoruz ki, teknoloji ve STEM alanlarında kadın temsili hâlâ yetersiz. Kadınların bu alanlardaki görünürlüğünü artırmak, yalnızca bir fırsat meselesi değil; aynı zamanda cinsiyet eşitliği için verdiğimiz mücadelenin de bir parçası. Bu program, yalnızca dijital beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji dünyasında kadınların özellikle de yaş alan kadınların daha görünür olmasına katkı sağlıyor.

Kadınlar her yaşta üretmeye, öğrenmeye ve ilham vermeye devam ediyor. Biz de L’Oréal Türkiye olarak, 50+ Tekno Kadın Guru Programımız ile 50 yaş ve üzeri kadınların teknolojiyi benimseyerek hayatlarında daha güçlü bir yer edinmeleri ve kendi yollarını çizmeleri için buradayız. Kadınların teknoloji alanında daha görünür olması, yalnızca bugünlerini değil, yarınlarını da şekillendirecek. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları kapsayan bu projeyle, onların her yaşta — özellikle de yarım asırlık potansiyellerini keşfederek — geleceği inşa etmeleri için teknolojiyle yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”