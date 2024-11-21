Adıyaman Destek Merkezi’nde 35 binden fazla katılım elde edildi

GSK Türkiye’nin deprem bölgesinde hayata geçirdiği Adıyaman Destek Merkezi birinci yılını doldurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı bir şekilde harekete geçen GSK, bölgedeki başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere tüm bölge halkı için kapsamlı destek hizmetleri sunan bu merkezi kurarak, afet sonrası ihtiyaçların karşılanması sürecine önemli bir katkıda bulundu.

GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile hayata geçirdiği merkezde düzenlenen 1.165 etkinlikte 35 binden fazla katılım elde edildi. Bu da yaklaşık 600 üniversiteli genç, 1.400 kadın, 1.900 çocuk ve 91 engelli bireyin faydasına olacak adımlara vesile oldu. Merkez, psikososyal destek, hijyen eğitimi, yaratıcı drama ve sanat atölyeleri gibi pek çok alanda hizmet sunarak, bölgedeki toplulukların yeniden güçlenmesine katkı sağladı. Merkezin birinci yılında, Toplum Gönüllüleriyle birlikte hareket eden GSK Gönüllüleri, bölgede daha fazla etkinlik düzenlemek ve destek sağlamak için çalışmaya devam ediyor.

“Bölge halkının yanında olmayı sürdürüyoruz”

2024 yılı itibarıyla merkezde, yeni ve derinlemesine psikososyal aktiviteler, çocuklar, gençler ve kadınlar için eğitici oyunlar ile bölgedeki ihtiyaçlara cevap verecek yeni iş birlikleri planlanıyor. GSK Türkiye, çalışanlarının da gönüllü olarak katılım gösterdiği bu projeyle, toplum sağlığına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, “Adıyaman Destek Merkezi, topluluğun ihtiyaçların karşılanması sürecinde önemli bir rol oynadı. 80 kişilik GSK gönüllü ekibiyle bölge halkına hem fiziksel hem de psikolojik destek sunmaya devam ediyoruz. Örneğin merkeze dedike bir psikolog, yaşanan travmaların etkilerini hafifletmek adına bireylere kişisel destek sağlıyor. Bu yaklaşımla, merkez, bölgede yaşayanların ruhsal ve fiziksel sağlığını bütünsel olarak ele alarak fark yaratıyor. Birinci yılımızda, desteklerimizi daha da genişleterek, bölge halkının yanında olmayı sürdürüyoruz.” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise şunları söyledi: "Adıyaman Destek Merkezi, deprem bölgesinde yaşayan başta çocuklar, gençler ve ebeveynler olmak üzere tüm bölge halkı için güvenli, destekleyici ve güçlendirici bir alan oluşturma vizyonumuzun somut bir örneği. GSK Türkiye ile birlikte bu merkezi hayata geçirmiş ve bir yıldır yaşatıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yıl boyunca yürüttüğümüz psikososyal destek çalışmalarıyla, bölge halkının iyileşme süreçlerine katkıda bulunarak onlara umut aşıladığımızı, kişisel gelişimlerine de katkı sunduğumuzu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu değerli iş birliğini geliştirerek, daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."