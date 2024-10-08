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"Afrika'da altın madenciliğine öncülük ediyoruz"

Afrika’da gerçekleştirdiği madencilik projeleriyle adını duyuran Yasin Hacıoğlu, Gana’da Afrika’nın ilk Türk altın rafinerisini kurarak Türk madenciliği adına büyük bir ilke imza attı.

08 Ekim 2024 | 14:00
"Afrika'da altın madenciliğine öncülük ediyoruz"

Afrika’da gerçekleştirdiği madencilik projeleriyle adını duyuran Yasin Hacıoğlu, Türk iş dünyasının dikkat çeken yatırımlara devam ediyor. Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan ve Westminster Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Hacıoğlu, elmas uzmanlığı konusunda da Hrd Antwerp Diamond of Greyder’den sertifika sahibi olan isimlerden biri.

Yasin Hacıoğlu, madencilik sektöründeki yolculuğuna 2011 yılında LND Hacioglugoldmining şirketinin başına geçerek başladı. Bu süreçte, özellikle Afrika'da önemli projeler geliştirdi ve bölgedeki altın madenciliğine yön verdi.

LND Hacioglugoldmining, Gana, Sierra Leone ve Mali gibi ülkelerde yürüttüğü altın madeni projeleriyle sektörde fark yaratırken, 2018/2019 Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası Afrika Madencilik Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, Hacıoğlu’nun liderliğindeki inovatif çalışmaların uluslararası arenada da takdir gördüğünün bir göstergesi oldu.

“Gana'da Türk Rafinerisi ve Bölgesel Etki”

Gana’da Afrika’nın ilk Türk altın rafinerisini kurarak Türk madenciliği adına büyük bir ilke imza atan Hacıoğlu, sadece Gana’nın altın rezervlerinin işlenmesine katkı sağlamakla kalmayıp, Afrika’daki iş gücü piyasasına da önemli bir katkı sundu. Bu rafineriyle, yerel halkın istihdam edilmesi ve bölgedeki ekonomik kalkınmaya destek verilmesi hedeflerini gerçekleştirilmesi hususu önem arz ediyor.

Toplumsal Kalkınmaya Destek

Hacıoğlu’nun projelerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları oluyor. Yerel halkla iş birliği yaparak toplumsal kalkınmaya destek oluyor ve eğitim programları düzenleyerek bölgedeki gençlerin sektöre katılımını teşvik ediyor. Hacıoğlu, şu anda Hacioglugoldmine Incorporated Co. ve SPM Gold Refinery’nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Afrika’daki projeleriyle sadece madencilik sektörüne yön vermekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki prestijini de artırdıklarını belirten Hacıoğlu, "Afrika'daki Türk varlığını güçlendiren yatırımlarımızla, Türkiye’nin Batı Afrika’daki etkisini artırarak ülkemizi bu sektörde daha görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalar, Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri derinleştirirken, Türk girişimciler için de bölgede yeni iş fırsatları yaratmaya devam ediyor" diyor.


 

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CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
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