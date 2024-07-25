AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.
25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.
Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.
Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.
Kampanya kapsamında 175 bin adet koltuk arz edildi.