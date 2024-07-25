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AJet'ten 14 ülkeyi kapsayan yeni ucuz bilet kampanyası

AJet, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı bileti satmaya başladı.

25 Temmuz 2024 | 09:50
AJet'ten 14 ülkeyi kapsayan yeni ucuz bilet kampanyası

AJet yeni kampanyasını duyurdu. 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı.

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında 175 bin adet koltuk arz edildi.

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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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