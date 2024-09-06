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  • AJet zamanında kalkış oranını yüzde 72,7'ye çıkardığını duyurdu

AJet zamanında kalkış oranını yüzde 72,7'ye çıkardığını duyurdu

AJet, seferlerde zamanında kalkış oranının yüzde 72,7'ye yükseldiğini bildirdi.

06 Eylül 2024 | 10:41
AJet zamanında kalkış oranını yüzde 72,7'ye çıkardığını duyurdu

AJet'ten yapılan açıklamada, şirketin yoğun yaz sezonu ve Avrupa hava sahasında yaşanan rötarlara rağmen zamanında kalkış oranını yükselttiği belirtildi.

Yeni bir hava yolu şirketi olmalarına rağmen seferlerin zamanında yapılması için hızla çözüm üretildiğine dikkati çekilen açıklamada, "AJet, 31 Mart itibarıyla yeni ismi ve kimliğiyle ilk uçuşlarına başladığı günden bu yana, geçen yılki AnadoluJet verilerinin yaklaşık yüzde 18 üzerine çıkarak, zamanında kalkış oranlarında yüzde 72,7 ile büyük bir başarı yakaladı. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yürüttüğü operasyonlarda ise yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış göstererek, zamanında kalkış oranını yüzde 68,3’e çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yüzde 72,7 zamanında kalkış oranıyla Avrupa ortalamasının üzerinde bir başarı yakalandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Avrupa hava sahasında güvenlikle ilgili ölçüm ve değerlendirmeler yapan havacılık kuruluşu Eurocontrol'ün açıkladığı verilere göre bu yıl Avrupa genelinde zamanında kalkış oranı ortalaması yüzde 58,8. AJet, bu alanda yakaladığı yüzde 72,7'lik başarıyla ön plana çıkıyor. Operasyon ağını hızla genişletmeye devam eden AJet, misafirlerine zamanında, güvenli bir yolculuk deneyimi vadediyor."

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