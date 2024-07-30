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Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, 2024'ün ilk yarısında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 182 milyar lirasını nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 461 milyar lira seviyesine çıkardıklarını bildirdi.

30 Temmuz 2024 | 09:05
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2024 | 09:08
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Gür, süregelen jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz ortamına rağmen bu yılın ilk yarısında küresel ekonomik görünümde önemli iyileşmeler görüldüğünü aktardı.

Gür, Türkiye'de de atılan adımlar sonucunda cari açıktan ülke risk primine pek çok alanda olumlu neticeler elde edilmeye devam edildiğini belirterek, "Bu süreçte Türk bankacılık sektörü güçlü yapısını korumayı sürdürdü. Türkiye'nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam etti." ifadelerini kullandı.

2024'ün ilk yarısında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 1 trilyon 182 milyar lirasını nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 461 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktaran Gür şunları kaydetti:

"Toplam mevduatımız 1 trilyon 463 milyar liraya aktiflerimiz ise 2 trilyon 291 milyar liraya ulaştı. Yüzde 18,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk yarısında 24 milyar 104 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."


 

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Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
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