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Akbank'tan bilanço değerlendirmesi

Akbank geçen yıl 42 milyar 362 milyon lira konsolide net kar elde etti

30 Ocak 2025 | 20:13
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 2024 yılı finansal sonuçlarına ilişkin, "Bankamız bu yıl 9 milyar 490 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 42 milyar 362 milyon lira konsolide net kar elde etti." ifadesini kullandı.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te küresel ekonomik faaliyetlerin dirençli seyrini korurken enflasyondaki düşüşün gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerini beraberinde getirdiğini belirterek, "Türkiye'de ise bankacılık sektörü sıkı para politikasının getirdiği fonlama maliyet artışı ve makro ihtiyati tedbirler neticesinde karlılık açısından zorlu bir yıl geçirse de ekonomideki dengesizliklerin giderilebilmesi ve risklerin azaltılabilmesi için atılan adımlar öngörülebilirliği artırdı. Akbank da bu süreçte Türk ekonomisini desteklemeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

- "2024 yılında güçlü sermayemizle ekonomimize 1 trilyon 728 milyar lira kredi desteği sağladık"

2024'te ekonomiye sağladıkları kredi desteğinin 1 trilyon 376 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 728 milyar lira seviyesine çıkardıklarını kaydeden Gür, şu bilgileri paylaştı:

"Toplam mevduatımız 1 trilyon 633 milyar liraya, aktiflerimiz ise 2 trilyon 653 milyar liraya ulaştı. Yüzde 20,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 9 milyar 490 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 42 milyar 362 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
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Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
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Halka arzda talep toplama başladı
GERİ
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