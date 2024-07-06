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Akçansa'dan küresel başarı

Akçansa'nın Bursa Agrega tesisi, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’na Platin seviyede sahip oldu. Şirket bu belgeye hak kazanan dünyadaki 12 tesisten biri olarak öne çıktı.

06 Temmuz 2024 | 10:57
Akçansa'dan küresel başarı

Akçansa, agrega iş kolunda önemli bir başarının sahibi oldu. Şirketin Bursa Agrega tesisi, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi tarafından yapılan bağımsız denetimi başarıyla tamamlayarak Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’na Platin seviyede sahip oldu. Akçansa Bursa Agrega tesisi böylece agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek platin seviyesinde CSC sertifikasına sahip tesisi olurken, dünyada da 12 tesisten biri olarak öne çıktı.  

‘Gelecek için sorumlu çalışma’ ilkesiyle çevresel etkinin azaltılmasından, toplumsal fayda sağlamaya kadar geniş ve kapsamlı olumlu etki yaratmaya odaklanan Akçansa, Agregasa markasıyla hayata geçirdiği çalışmalarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Şirketin Bursa Agrega tesisi yapılan bağımsız denetimi başarıyla tamamladı ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından Platin CSC sertifikası almaya hak kazandı. Böylece, Türkiye’nin ilk ve tek Platin CSC sertifikalı agrega tesisi olan Akçansa Bursa Tesisi, dünyada da bu seviye sertifikaya sahip 12 tesisten biri oldu.
Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından verilen sertifika, sürdürülebilir üretim yapıldığına dair en üst seviyede tescil niteliği taşıması bakımından öne çıkıyor. 

“Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz” 

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi; “Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürürken, “yolumuz sürdürülebilir gelecekten geçiyor” diyoruz. İklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere, doğanın korunması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyor, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız ile daha güzel bir gelecek için üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın prestijli kurumlar tarafından takdir görmesinden mutluluk duyuyoruz. Bursa Agrega Tesisimiz ile agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek Platin seviye CSC sertifikasına sahip olmamız, gelecek dönem çalışmalarımız için de bize motivasyon sağlıyor. Daha sürdürülebilir bir dünya için kaynakların sorumlu kullanımını odağımıza alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz”.  

 

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Galatasaray'dan KAP'a Zaniolo açıklaması
Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
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Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
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