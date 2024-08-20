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Akçansa’nın ilk yarıyıl satışları 9,4 milyar TL oldu

Akçansa 2024 yılının ilk yarıyıl dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde satışları 9,4 milyar TL’ye ulaştı.

20 Ağustos 2024 | 12:34
Akçansa’nın ilk yarıyıl satışları 9,4 milyar TL oldu

Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, 2024 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk yarısında şirketin satışları 9,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 2024 yılı ilk yarıyıl döneminde 1,5 milyar TL oldu.  

“Sürdürülebilir gelecek için üretmeye devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz şunları kaydetti; “Güçlü operasyonel faaliyetlerimiz ile ülkemizin geleceği için değer yaratan çalışmalarımıza 2024 yılının ilk yarısında da devam ettik. Toplam çimento ve türevleri satış hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 yükseliş gösterdi. 2024 yılının ilk çeyreğinden farklı olarak, pazar dinamiklerinin etkisi, toplam satış hacmindeki olumlu seyir ve enerji fiyatlarındaki stabilite, finansal sonuçlarımız üzerinde de olumlu etkilerini gösterdi. 2024 yılı ilk yarıyıl döneminde net satışlarımız 9,4 milyar TL, FAVÖK ise 1,5 milyar TL olarak gerçekleşti”. 


Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Yılmaz; “Geniş yelpazede insan ve toplum hayatına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçlarına göre 84. sırada yer alarak ülkemizin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasına adımızı yazdırmanın gururunu yaşadık. Bursa Agrega tesisimiz, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (Concrete Sustainability Council) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’nı Platin seviyede alarak agrega alanında Türkiye’nin ilk ve tek bu düzeyde CSC sertifikasına sahip tesisi oldu. Samsun Ladik Fabrikamız Haziran ayı itibarıyla tam beş yılı kayıp zamanlı kaza yaşamadan geride bırakarak çok önemli bir başarıya imza attı. Ülkemizin sürdürülebilir geleceği için üretmeye devam edeceğiz” dedi.    

 

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