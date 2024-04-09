Akfen Yenilenebilir Enerji'den 3 GES projesi açıklaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji sağlayan 700 megavatlık kurulu gücünü, Denizli ve Çanakkale'de 3 yeni hibrit GES projesi ile 20 megavat artıracak.

Söz konusu projeler, Asunim Yenilenebilir Enerji şirketi ile yapılan anlaşma çerçevesinde hayata geçirilecek ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında dolar bazında sabit fiyat garantisi ile desteklenecek.

Açıklamaya göre Şirket, 2025'te bu yatırımların ciro ve faaliyet karına önemli katkılar sağlamasını bekliyor.

66 megavat hibrit GES projesinin inşa sürecine başlanıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İnşaat süreci başlamış olan toplam 66 megavat hibrit GES projelerimiz ile birlikte, mevcut 699 megavat kurulu gücümüzü toplam 785 megavata çıkaracak Hibrit GES projeleri, yatırımlarımızın şirketimiz öngörülebilir nakit akışına dayalı risk yönetimi politikası ile uyumlu olarak nakit akışlarımıza gelecekte pozitif katkı sağlaması beklenmektedir. Söz konusu yatırımların 2025 yılında şirketimizin ciro ve faaliyet karına katkı sağlaması öngörülmektedir."