ARA
Bist 100
10471,32
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
32,604
-0,5609%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0092
-0,5307%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0738
0,0335%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2441,49
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi

Akfen Yenilenebilir Enerji, yılın ilk çeyreğine ilişkin yaptığı değerlendirmede net karının 1 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

18 Haziran 2024 | 09:22
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, toplam 699 megavat kurulu güce sahip 53 yenilenebilir enerji santrali ile faaliyetlerine devam eden şirketin net karı önceki döneme göre yüzde 163,4 artışla 1 milyar lira oldu. Söz konusu artışın, üretim ve faaliyet karlılığı ile net finansal gelirlerdeki iyileşme ve ertelenmiş vergi gelirlerindeki yükseleişten kaynaklandığı ifade edildi.

Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları 39,9 milyar lira ve öz kaynakları 24,6 milyar lira seviyesine ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde şirketin toplam elektrik üretimi, yağışların da etkisiyle hidroelektrik santrali (HES) üretimindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 449 gigavatsaat oldu. Ayrıca, şirket 1 Nisan 2024 itibarıyla HES portföyünde gerçekleştirdiği 11,2 milyon dolar kredi ana para ve faiz ödemesi de dahil olmak üzere toplamda 13,2 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi.

İlk çeyrekte şirketin satış gelirleri lira bazında yüzde 2,9 artışla 1,15 milyar liraya ukaşırken, dolar bazlı konsolide satış gelirleri 35,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karlılığı ise lira bazında yüzde 13,3 artış göstererek 743,3 milyon lira oldu. Bu dönemde, FAVÖK marjı 6 puan artışla yüzde 64,75 seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, yılın ilk çeyreğinde elde edilen başarının şirketin dengeli ve çeşitlendirilmiş enerji portföyü ile yüksek performansını kanıtladığını belirterek, "Elektrik üretimindeki yüzde 17'lik artış ve finansal karlılığımızdaki iyileşme, sürdürülebilir enerji üretimindeki kararlılığımızın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizden nakit yaratma kapasitemizi artırarak, finansal sağlığımızı korumak ve sektörümüzdeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2441,49 -0,13%
  • ALTIN ONS 2329,13 0,43%
  • BIST 100 10471,32 0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,826 0,052%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37207 -0,01603%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,375 -3,77%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,604 -0,5609%
  • EURO/DOLAR 1,0738 0,0335%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0092 -0,5307%
  • STERLIN/DOLAR 1,27082 0,02873%
Borsa Haberleri
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
GERİ
İLERİ
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
ABD'li bankacılık devi 3 hissede hedef yükseltti
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL