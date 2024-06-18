Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin ilk çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, toplam 699 megavat kurulu güce sahip 53 yenilenebilir enerji santrali ile faaliyetlerine devam eden şirketin net karı önceki döneme göre yüzde 163,4 artışla 1 milyar lira oldu. Söz konusu artışın, üretim ve faaliyet karlılığı ile net finansal gelirlerdeki iyileşme ve ertelenmiş vergi gelirlerindeki yükseleişten kaynaklandığı ifade edildi.

Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları 39,9 milyar lira ve öz kaynakları 24,6 milyar lira seviyesine ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde şirketin toplam elektrik üretimi, yağışların da etkisiyle hidroelektrik santrali (HES) üretimindeki artışla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 449 gigavatsaat oldu. Ayrıca, şirket 1 Nisan 2024 itibarıyla HES portföyünde gerçekleştirdiği 11,2 milyon dolar kredi ana para ve faiz ödemesi de dahil olmak üzere toplamda 13,2 milyon dolar ödeme gerçekleştirdi.

İlk çeyrekte şirketin satış gelirleri lira bazında yüzde 2,9 artışla 1,15 milyar liraya ukaşırken, dolar bazlı konsolide satış gelirleri 35,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karlılığı ise lira bazında yüzde 13,3 artış göstererek 743,3 milyon lira oldu. Bu dönemde, FAVÖK marjı 6 puan artışla yüzde 64,75 seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, yılın ilk çeyreğinde elde edilen başarının şirketin dengeli ve çeşitlendirilmiş enerji portföyü ile yüksek performansını kanıtladığını belirterek, "Elektrik üretimindeki yüzde 17'lik artış ve finansal karlılığımızdaki iyileşme, sürdürülebilir enerji üretimindeki kararlılığımızın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizden nakit yaratma kapasitemizi artırarak, finansal sağlığımızı korumak ve sektörümüzdeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.